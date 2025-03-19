餐飲運輸建造業有較明顯升幅 最新失業率微升至3.2%

本港最新失業率升至3.2%，高於預期及上月的3.1%，失業人數微升至11.17萬人，過去3個月的就業不足率則不變，維持於1.1%的水平。勞工及福利局長孫玉菡表示，各行業的失業率普遍仍處於低水平，勞工市場短期內隨著經濟擴張應大致維持穩定。

政府統計處發表最新勞動人口統計數字，去年12月至今年2月的失業率為3.2%，略高於市場預期的3.1%，失業人數較對上一個3個月期間增加約1,600人，至最新的11.17萬人；同期就業不足率維持1.1%，就業不足人數就由4.3萬人減少約2,300人至4.07萬人。各行業失業率變動不一，其中餐飲服務活動業、運輸業、建造業，以及不包括清潔與同類活動的專業及商用服務業，有相對明顯的升幅，而各行業就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。