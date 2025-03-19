餐飲運輸建造業有較明顯升幅 最新失業率微升至3.2%

本港最新失業率升至3.2%，高於預期及上月的3.1%，失業人數微升至11.17萬人，過去3個月的就業不足率則不變，維持於1.1%的水平。勞工及福利局長孫玉菡表示，各行業的失業率普遍仍處於低水平，勞工市場短期內隨著經濟擴張應大致維持穩定。
政府統計處發表最新勞動人口統計數字，去年12月至今年2月的失業率為3.2%，略高於市場預期的3.1%，失業人數較對上一個3個月期間增加約1,600人，至最新的11.17萬人；同期就業不足率維持1.1%，就業不足人數就由4.3萬人減少約2,300人至4.07萬人。各行業失業率變動不一，其中餐飲服務活動業、運輸業、建造業，以及不包括清潔與同類活動的專業及商用服務業，有相對明顯的升幅，而各行業就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。
各行業失業率大致穩定
孫玉菡表示，儘管最新失業率微升0.1個百分點至3.2%，就業不足率仍維持不變，勞動人口和總就業人數亦較上一個3個月期間輕微下跌，分別為382.1萬人和370.9萬人。他指，各個行業最新失業率與上一個3個月期間相比變動不一，但普遍仍處於低水平，又稱未來儘管有一些企業或會受到美國貿易保護措施帶來的不確定性所影響，勞工市場隨著經濟繼續擴張，短期內應大致維持穩定。
大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指，建造業失業率升至逾兩年高位，或受個別大型建築公司清盤影響，又稱內地放寬深圳居民一簽多行，或有助支持本地消費及旅遊相關行業，惟零售及餐飲業就業人數較去年同期有較明顯減少，反映相關行業對消費市道前景仍然審慎。他續說，政府將加強投資創科產業，中長線或有助推動相關行業人手需求，部分輸入人才計劃簽證亦開始要續期，外界將評估這些計劃對香港就業市場的貢獻。