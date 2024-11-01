首個堆填區太陽能發電場動土 坐落將軍澳料2025供電

參與香港首個堆填區太陽能發電場「動土儀式」的主禮嘉賓， 分別是（左起）中信泰富副總裁郭家驊、威立雅香港及澳門行政總裁鮑智雅、環境及生態局局長謝展寰、新地執行董事郭基泓。

全港首個堆填區太陽能發電場由威立雅、新鴻基地產及中信泰富合組的聯營公司—翠谷工程有限公司負責營運；翠谷工程同時為新界東南堆填區的承辦商。發電場將坐落於將軍澳新界東南堆填區的斜坡上，由逾1,800塊光伏電池板組成，佔地面積逾10萬平方呎，預計每年可產生120萬度電，足以供應約360戶家庭使用，取代化石燃料發電可助每年減少高達468噸碳排放，相當於約2萬棵樹的二氧化碳吸收量。發電場將參加中華電力的上網電價計劃；新地附屬公司、香港最大數據中心服務商新意網將認購與此項目掛鉤的中電「可再生能源證書」。

威立雅、新鴻基地產及中信泰富將於將軍澳新界東南堆填區，興建全港首個由私人發展的堆填區太陽能發電場，今日（1日）舉行動土儀式。發電場料每年可產生120萬度電，足以供約360戶家庭使用，預計明年上半年開始供電式，以行動支持政府《氣候行動藍圖2050》。

謝展寰：公私營界別合力推動發展可再生能源 邁向碳中和

環境及生態局局長謝展寰在儀式致辭時指，香港已在2014年碳達峰，與峰值相比，現時碳排放已減少近25%，人均碳排放只是美國四分之一、歐盟的6成，政府力爭在2035年前把香港碳排放量減半，並於2050年前實現碳中和。他指計劃展現公私營界別合力推動發展可再生能源，邁向碳中和的決心。

郭基泓：期望發展更多太陽能發電場

新地執行董事郭基泓則稱，由新地管理的太陽能板目前超過1.6萬塊，為全港最大的太陽能發電網路，期望在規劃中的土地或堆填區等用地，發展更多大規模太陽能發電場，實現可持續未來。