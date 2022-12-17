首個越野單車練習場於梅窩開幕　漁護署籲車手按能力使用徑道

位於梅窩的香港首個越野單車練習場今日（17日）正式開幕，土木工程拓展署今日聯同漁農自然護理署舉行開幕禮。練習場位於南大嶼郊野公園，佔地約4.5公頃，是香港首個越野單車練習場，亦是亞洲最大型的越野單車練習場之一，連同附近的路徑組成全港唯一涵蓋全部五個越野單車徑難度級別的場地。



土拓署署長方學誠表示，擴展大嶼山越野單車徑網絡是可持續大嶼辦事處推展的其中一個主要可持續休閒康樂項目。練習場的設計和建造均按可持續原則，盡量保留郊野公園原貌且減少日後維修的需要，並吸納專家意見以保障使用者的安全，期望市民善用練習場；而漁護署署長梁肇輝說，漁護署將負責管理練習場，署方多年來致力改善郊野公園的越野單車徑，亦持續優化越野單車徑網絡和設施，保養路徑，提升使用者的體驗。他呼籲越野單車車手按個人能力、經驗和喜好，按指示使用合適的練習設施及徑道。