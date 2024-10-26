首季爆竊案增50%　蕭澤頤：利用無人機加強巡邏

本港今年首3季錄得逾7萬宗罪案，較去年同期上升4.8%，主要因為詐騙、盜竊和勒索案件增加。首季爆竊案較去年同期增加50%，損失金額增加30%，不少涉及村屋。警務處處長蕭澤頤指已利用飛行服務隊和無人機加強巡邏，令今年首9個月的爆竊案較去年同期下跌。

本港罪案上升，蕭澤頤今早在電台節目指安裝閉路電視對防罪滅罪有效果，截至本月底已利用閉路電視搗破42宗案件，包括謀殺，行劫，爆竊等。至本月中已安裝476支閉路電視，到今年底前會安裝615組，預計到明年底一共會安裝2,000組，之後每年希望安裝2,000至2,500組。他強調已諮詢過個人資料私隱專員公署，確保閉路電視運作合規，錄影的範圍主要集中於公共場所，並會有科技遮掩私人區域，保護市民的私隱。如果收集的資料涉及案件，錄影將會保存作為證據，否則就會在31天後銷毀。 蕭澤頤表示閉路電視亦會用以協助管控人流，舉例在蘭桂坊已安裝50組閉路電視，會在萬聖節期間分析人流，協助警方管理人群。