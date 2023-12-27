首捐獨家聖誕限量版Duffy及LinaBell公仔 迪士尼辦聖誕派對 助減輕病童焦慮

香港迪士尼早前發起自樂園開幕至今最大規模的玩具捐贈項目，透過向多間慈善團體捐贈玩具和舉辦迪士尼義工活動，將窩心暖意傳予有需要的人士。另外，迪士尼義工隊亦為多間非牟利 機構及學校舉辦奇妙歡騰的聖誕派對，其中包括在香港兒童醫院為超過 100名病童舉辦《魔雪奇緣》主題的聖誕派對。 迪士尼今年總共捐出超過六萬件玩具，總值相等於約港幣 1,300 萬元，超過25間本地非牟利機構受惠，當中包括香港兒童醫院、香港小童群益會、香港基督教女青年會等。其中園方首次捐出六個獨家Duffy及LinaBell聖誕限量版毛公仔。這六個毛公仔穿著人手製作的節日盛裝，使用與Duffy和LinaBell在樂園的聖誕裝束相同的布料精心製作，且每個毛公仔均附有證書，並以精緻禮盒盛載，不僅是獨一無二的收藏品 ，共為「愛心聖誕大行動」籌得超過港幣37萬元 。

香港迪士尼同時繼續支持本地慈善機構「愛心聖誕大行動」，首次捐出六個獨家Duffy 及LinaBell聖誕限量版毛公仔

迪士尼亦繼續支持自2019年推出，一年一度的「聖誕心願慈善明信片」活動，其義賣所得的款項不扣除成本，全數撥捐「愛心聖誕大行動」。香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，聖誕節不只是慶祝節日， 也是内省和感恩的時候；香港迪士尼一直致力將歡樂和所有人分享，他為團隊一直積極傳遞希望與歡樂到社區深感自豪。 治療注入歡樂與溫暖 減輕病童焦慮 另外，迪士尼義工隊亦為多間非牟利機構及學校舉辦奇妙歡騰的聖誕派對。活動中米奇老鼠穿上聖誕老人服飾現身，與病童及迪士尼義工一起跳舞互動，各位義工亦設計各種有趣的攤位遊戲、齊齊做小手工等， 讓病童在日常治療程序中放鬆一下，投入享受充滿節日氣氛的溫馨時光。為支援病童，華特迪士尼公司向香港兒童醫院慈善基金捐贈港幣50萬元，有關捐款將用作提升醫院的病人服務與體驗，包括為病童及其家人提供音樂與藝術活動。