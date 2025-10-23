首推無煙拜祭石門靈灰安置所上月啟用　設AI機械人偵測煙火、警告違規者

位於沙田石門安興里新建成的石門靈灰安置所及紀念花園上月26日啟用，為香港首個全無煙拜祭的靈灰安置所，場內不設任何燒香、化寶設施，亦全面禁止燃燒香燭。靈灰安置所提供約40,000個骨灰龕位，場內亦設有撒灰紀念花園，設置2,130塊紀念牌匾及300個流產胎安放設施，用於安放24週以下流產胎兒。

石門靈灰安置所及紀念花園佔地面積約24,000平方米，撒灰紀念花園及安放流產胎的「永愛園」分別佔約3,110平方米及約60平方米。食環署助理署長(職系管理及發展)何婉雯指，署方為回應沙田區區議會對此項目工程的意見，將安置所推行無煙拜祭，全面禁止燃燒香燭祭品。署方已引入4個具備人工智能技術的機械人，2部「無煙大使」機械人將進行日常巡邏，當偵測到煙霧或火焰，便會向工作人員發出即時警報及向相關訪客發出警告訊息；另外2部「服務大使」機械人，則用作為訪客提供流動客戶服務與訊息廣播。