本地
2025-10-23 22:54:24

首推無煙拜祭石門靈灰安置所上月啟用　設AI機械人偵測煙火、警告違規者

石門靈灰安置所推行無煙拜祭。(周令知攝)

位於沙田石門安興里新建成的石門靈灰安置所及紀念花園上月26日啟用，為香港首個全無煙拜祭的靈灰安置所，場內不設任何燒香、化寶設施，亦全面禁止燃燒香燭。靈灰安置所提供約40,000個骨灰龕位，場內亦設有撒灰紀念花園，設置2,130塊紀念牌匾及300個流產胎安放設施，用於安放24週以下流產胎兒。

石門靈灰安置所及紀念花園佔地面積約24,000平方米，撒灰紀念花園及安放流產胎的「永愛園」分別佔約3,110平方米及約60平方米。食環署助理署長(職系管理及發展)何婉雯指，署方為回應沙田區區議會對此項目工程的意見，將安置所推行無煙拜祭，全面禁止燃燒香燭祭品。署方已引入4個具備人工智能技術的機械人，2部「無煙大使」機械人將進行日常巡邏，當偵測到煙霧或火焰，便會向工作人員發出即時警報及向相關訪客發出警告訊息；另外2部「服務大使」機械人，則用作為訪客提供流動客戶服務與訊息廣播。

場地採用可持續建築設計理念，融入自然採光元素，避免破壞自然景觀，並配備多種節能裝置和可再生能源技術。撒灰紀念花園中更透過景觀設計師精心挑選本港不同常見的花種和樹種，以白色、黃色、藍色花劃分為三個不同主題的區域，以及一個石春撒灰區。旁邊設「靜念池」，讓親友將寫下對逝者祝福的心意摺紙放入水中寄托思念。

在2025全年度龕位編配中，食環署接獲4,031宗申請石門靈灰安置所禁香龕位，全部合資格申請人皆獲分配；紀念花園及「永愛園」兩項設施亦已供申請。目前已有185個骨灰龕位、2名紀念花園撒灰申請獲安置；2名流產胎兒安放申請亦正在安排當中。

