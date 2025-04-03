首間男校安排HPV疫苗到校接種，英華書院逾200男生獲資助。

英華書院是次參與HPV疫苗接種計劃的男生，可獲得香港防癌會半費資助，是首間男校與會方合作推動預防HPV，計劃屬自由參與。計劃至今有逾200名該校學生參加，早前會方已安排健康講座，向家長講解男生預防HPV的重要性，計劃為參加者提供半額接種資助。英華書院校長陳狄安表示，英華書院亦找到「有心人」，有經濟需要的學生，只需支付250元至750元不等的費用，相等於坊間原價大概一折至三折的價錢。

人類乳頭瘤病毒(HPV)不但對女性健康帶來威脅，而且男性感染風險或比女性更高。直資傳統男校英華書院聯同香港防癌會推動HPV教育，今日(3日)安排到校為校內男生接種HPV疫苗，共有214名男生參與計劃，年齡介乎12歲至17歲不等。

接種前須充分溝通及考慮

現場所見，不少參與男生在等候準備接種HPV疫苗前，神態輕鬆自若。陳狄安補充，現時社會普羅大眾都十分接受以疫苗接種來預防不同的疾病，故學生對此並沒有抗拒，但始終疫苗接種是入侵式的醫療方案之一，所以校方提醒家長和學生，必須有充分的溝通及考慮才決定是否接種疫苗。

英華書院早前亦特別為此安排了網上分享會，向有興趣的家長及學生講解有關疫苗的資訊。展望未來，校方將會持續向學生家長及其他持份者諮詢，如有需要，學校會繼續安排相關的到校疫苗接種計劃。