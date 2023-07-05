首5月64宗持刀傷人案元朗佔14宗　鄧炳強：並無惡化趨勢

保安局長鄧炳強今日（5日）在立法會大會上表示，今年首5個月共有64宗持刀傷人案件，較去年同期的85宗，以及2019年同期的80宗，分別下跌約兩成半及兩成，持刀傷人案並無惡化趨勢，警方的反罪惡行動亦見成效。至於今年頭5個月的傷人案有237宗，亦較去年同期的253宗及2019年同期的349宗為低。



不過，鄧炳強稱因應近期發生的一些嚴重暴力案件，警方已加強巡邏，在各區罪案黑點、商場、港鐵站等，進行高調巡邏及執行反罪惡行動；又在各警區額外調動內勤人員，支援前線軍裝巡邏，又積極考慮在罪案、恐襲或國安風險的地點加裝攝錄鏡頭。

14宗在元朗發生

另外，今年頭5個月的64宗持刀傷人案件中，14宗發生在元朗，11宗在油尖；而64宗案件中，25宗屬「其他原因」或「原因不明」。經民聯的林健鋒說，市民擔心被「無差別」被傷害，又指如警隊抽調其他部門人手，可能會造成其他罪案問題。鄧炳強說，該25宗案件只有5宗屬「原因不明」，「其他原因」包括與收債、精神病相關等，其中與精神病相關案件有6宗，而去年及2019年同期各有1宗，當局對情況表示關注，行政長官早前已提出10大策略建議。他又指，警隊抽調其他後勤等人員協助巡邏，或多或少對其他工作造成影響，但政府需要回復市民的信心，情況穩定後警方會再調整工作。