香港創科展下月舉行 120隊師生隊伍展出創科作品 中三生推盲人回憶攝錄機

香港創科展下月舉行，120隊來自本港中小學入圍師生隊伍將展出其作品。其中有中三學生推出「盲人回憶攝錄機」， 透過打印凹凸相片和錄音 ，讓視障人士記錄人生重要時刻。另外，有學生看準環保建築趨勢，推出混合塑膠樽蓋和混凝土的磚塊，盼能賦予塑膠廢物全新作用。

不少人都喜歡影相記錄生活大小事，而視障人士亦有相關需要。來至東華三院李嘉誠中學的四位中三學生研發出盲人回憶攝錄機，攝錄機不止可以進行錄音，記錄環境聲音，亦可拍下當刻的景象，然後便可用3D打印機，列印出凹凸相片；攝錄機可讀取相片，視障人士觸摸相片時。不但會重播當時錄音，系統亦會用語音提醒使用者正在觸摸甚麼。