香港創科展下月舉行 120隊師生隊伍展出創科作品 中三生推盲人回憶攝錄機

香港創科展下月舉行，120隊來自本港中小學入圍師生隊伍將展出其作品。其中有中三學生推出「盲人回憶攝錄機」， 透過打印凹凸相片和錄音 ，讓視障人士記錄人生重要時刻。另外，有學生看準環保建築趨勢，推出混合塑膠樽蓋和混凝土的磚塊，盼能賦予塑膠廢物全新作用。
不少人都喜歡影相記錄生活大小事，而視障人士亦有相關需要。來至東華三院李嘉誠中學的四位中三學生研發出盲人回憶攝錄機，攝錄機不止可以進行錄音，記錄環境聲音，亦可拍下當刻的景象，然後便可用3D打印機，列印出凹凸相片；攝錄機可讀取相片，視障人士觸摸相片時。不但會重播當時錄音，系統亦會用語音提醒使用者正在觸摸甚麼。
學生團隊成員譚梓彤表示，現今坊間未有產品幫助視障人士記錄日常時光，令他們回憶過往美好回憶比一般人困難。 她又提到，現時社會對視障人士的支援不時遇到障礙，「 我留意到盲人磗有時會雜物擋住，但市民唔為意」，團隊希望用盲人回憶攝錄機作契機， 提醒社會對視障人士支援的關注。
「會呼吸的磗」消耗廢棄塑膠
另外，慕光英文書院的學生陳旨彥和葉卓熹推出了「會呼吸的磗」，合塑膠樽蓋和混凝土的磚塊，用於非承重的建築。陳旨彥指，磚塊不僅能有效處理廢棄塑膠，還能減少對傳統建材依賴；且加入塑膠減輕重量省卻運輸的能源消耗。他表示，未來會研究在不影響堅硬度下，增添磚內塑膠比例，從而消耗更多廢棄塑膠。
作品下月8至9日於會展展出
創科展於下月8至9日於會展舉行，同場有其他學生隊伍就不同主題研發的作品。市民可即場向發明的學生了解作品，並參與展內6個互動展區，體驗不同科學活動。