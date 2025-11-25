香港單車節周日燃動全城 報名創新高 凌晨1時起封路

香港年度盛事「新鴻基地產香港單車節」於周日(30日)舉行，今屆續有踩上「四隧三橋」的50公里組及「二隧二橋」的32公里組賽事外，亦有免費開放的嘉年華。旅遊發展局表示，今年有逾6千人報名，是歷來最多人參與。當局提醒，當日凌晨1時起，新界南、九龍西及尖沙咀多處將分階段實施臨時封路安排。

今屆賽事各組均由尖東梳士巴利道出發，住荃灣方向前進，最終返回位於佐敦道的終點。非競賽組「50公里組」及「32公里組」的賽道與上屆一樣；前者途徑「四隧三橋」，包括長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、沙田嶺隧道、青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋。32公里組就會途徑「二隧二橋」，即長青隧道、南灣隧道、昂船洲大橋和汀九橋。