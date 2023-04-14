香港國安法實施近3年 林定國：案例彰顯法治原則

《香港國安法》實施近3年，已審結的71人均全入罪。律政司長林定國昨表示，所有國安案例都彰顯社會關心的法治原則，案例中亦體會到《香港國安法》一方面維護國家安全，同時充分尊重人權自由，認為被定罪人士均超越合理的平衡和人權自由界線。正在訪京的大律師公會主席杜淦堃則引述內地官員稱，法治是香港的金漆招牌，大律師應該要守護，並更認識國情、國策和國法，盡一分力為國家貢獻。

林定國昨出席港台一個國安法節目啟播禮時表示，所有國安案例都彰顯社會關心的法治原則，如被告有充分的辯護權利、審訊公平公開、法官運用獨立審判權等。而案例中亦體會到香港國安法拿捏到適合平衡，既維護國家安全，同時充分尊重人權自由，已經被定罪的人均超越合理的平衡和人權自由界線。

林定國又指，聽到有意見質疑國安法影響人權保障和衝擊法治，惟他希望有關人士摒棄先入為主甚至主觀情緒，平心靜氣講道理、細讀條文和案例，再撫心自問法律有否違反法治原則和人權自由。