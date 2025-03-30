香港國際七人欖球賽｜啟德七欖場外美食海灣冷清　店主嘆生意慘淡兼遇停電困擾

啟德體育園舉辦香港國際七人欖球賽期間，場內外飲食攤檔呈現明顯反差。場內由官方直營的餐飲攤位人頭湧湧，而場外以短租形式招租的美食海灣飲食攤檔卻門可羅雀。記者連續三日現場所見，場外臨時攤位種類豐富，從台灣蚵仔煎、美式漢堡到手工啤酒種類繁多，卻未見顧客排隊熱潮。

「買咗都冇得帶入場，不如直接入去買啦！」市民黃先生道出關鍵原因。根據場館規定，外帶食物飲品一律不得攜入，加上這兩日海邊寒風刺骨，多數觀眾選擇直接入場消費。有擺攤近半個月的檔主苦笑表示：「好老實講上個禮拜生意仲好，比賽開始之後生意反而仲差咗。」

停電事故雪上加霜

網傳場外攤位曾在晚上出現斷電問題，原獲承諾的24小時供電未能實現，導致有雪糕攤位因停電導致全批存貨融化變質，白白蒙受損失。記者就上述情況查詢其餘攤販，發現各位檔主都多少受到影響：「我哋啲手工啤隔日開檔嘅時候，都發現存貨唔夠凍。」而另一啤酒攤負責人亦指部分存貨疑因冷藏失效變質需報廢。

根據檔主所述，現場大部份攤檔都是以短租形式招租，是否續租除了看整體生意額之外，也要就公司未來在規劃及宣傳方面的安排作調整，因此檔主亦未能確認未來會否在美食海灣續租攤位，不過每每提到營業額，皆搖頭苦笑稱：「真係比預期中差。」