香港多角度｜愛爾蘭領事館總領事 分享婚姻平權之路

愛爾蘭領事館總領事Jennifer Bourke指出，同性婚姻合法化後，國家沒有出現甚麼負面連鎖效應。

婚姻平權乃全球具討論性的議題，隨著社會發展，全球目前僅得38個國家通過同性婚姻合法化，其餘地方在推動婚姻平權上仍面對不少挑戰。其中，愛爾蘭於2015年成為全球第一個以公投方式通過同性婚姻合法化的國家，而這十年來已有近六千對同性伴侶登記。愛爾蘭領事館總領事Jennifer Bourke形容，這個經歷像由一個非常傳統、保守的社會，逐步走向進步的旅程。 本月，愛爾蘭領事館總領事Jennifer Bourke在一個主題午餐會中分享，該國同性婚姻合法化體現了整個社會的進步，是除法律外，亦反映出社會態度的轉變，以達到平權的目標。愛爾蘭長久以來深受保守價值與天主教的影響，但在推動婚因平權的過程中隨著社會的變遷，尤其是加入歐盟後，受到他國的影響並與國際接軌，特別是在性別平權和婦女權益的議題上，繼而促使愛爾蘭社會更多元與進步。

她亦指，九十年代出開始，隨着科技發展、資訊流通加速，全球理念交流更容易，人們見識到不同生活方式、更平等寬容的社會，再加上金融危機，讓社會有時間思考自我與未來。她續說，自2007年前後有不少同志社群及倡議者就平權議題作出行動，將其帶入社會甚至政府與公眾討論，令文化價值產生轉變，當中「公平」(equality)亦成了普世價值，讓社會大眾對平權的接受度提升，更為之後實現同性婚姻合法化奠定基礎。 婚姻平權無礙社會結構 Jennifer指出，同性婚姻合法化後，國家沒有出現甚麼負面連鎖效應，社會其他議題依舊進行。反而是同志社群少了一項必須要擔憂的事項，壓力減輕，但仍有其他權益要努力爭取，整體回饋是正面，特別多了喜悅的婚禮。

泰國領事館總領事Chaturont Chaiyakam指出，泰國同志伴侶長久以來就存在。

墨西哥領事館總領事Pablo Macedo表示，墨西哥的聯邦制令平權變得漫長。

立法未見有負面影響 就此議題，墨西哥領事館總領事Pablo Macedo與泰國領事館總領事Chaturont Chaiyakam亦作分享。Pablo表示墨西哥的聯邦制令平權變得漫長，自2009年墨西哥城成為首個承認同性婚姻的拉丁美洲地區後，法院曾受到聯邦政府提出挑戰但無果，並確認了憲法，而其後各州亦於2015至2022年間陸續承認。再者，政教分離的理念亦令市民明白婚姻平權不會破壞社會結構，故在多方的支持下帶動了平權正面的發展。 而Chaturont則指出，泰國社會中的同性伴侶關係雖早已存在，但仍有不少保守的家庭觀念，故其政府花了近十年才於去年通過有關民事結合的法案。這進程令他認識到社會價值觀的轉變對平權有莫大的影響，而最終法案的通過讓這些同性伴侶得到他們應有的社會權利。