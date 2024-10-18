香港多角度｜永利澳門獨立非執行董事蘇兆明 籲港府勿過度干預市場

香港在全球最自由經濟體排名一直位居前列，並以國際金融中心和營商樞紐的地位著稱。在香港工作及生活逾三十年，永利澳門獨立非執行董事蘇兆明(Nicholas Sallnow-Smith)認為，香港營商環境沒有明顯轉變，內地企業比例增加屬回歸後的自然發展，但他憂慮，香港過往一直信奉的自由市場原則日漸受威脅，呼籲特區政府切勿對市場作過多的干預及監管。

近年時有外資企業撤離香港的報道，但蘇兆明認為，雖然香港經歷了重大的政治變化，但觀察到本港的商業領域運作上基本保持不變。他續稱，雖然西方企業在港數目有所減少，中國內地公司的影響力日益增加，就如銀行業中，內地和東南亞銀行取代了原先佔主導地位的歐美和日本銀行，但這轉變是回歸後的自然發展，亦從未根本上改變香港經濟的商業本質。

香港擁有全球稱頌的營商環境，其中一大主因是香港一直信奉自由市場原則。蘇兆明認為，這確歸功於港英時期的兩位財政司，郭伯偉(John James Cowperthwaite)和夏鼎基(Philip Haddon -Cave)，他們在二十世紀六十至七十年代制定的政策，為香港贏得世界最自由經濟體之一的聲譽奠定了基礎。

蘇兆明雖然讚揚香港歷來對自由市場原則的堅持，但同時表達當中的憂慮，例如最低工資的立法、政府不斷引入加強監管及干預的政策等均威脅香港的自由經濟。

就以房屋政策為例，蘇兆明認為，政府投放大量資源興建公營房屋，變相扭曲了原來房地產市場，地產商發展平價住房的積極性亦因而受影響。他認為，這種干預導致普羅市民對公營房屋的過度依賴，並創造一個依賴階層，情況絕不健康。

