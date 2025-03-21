香港多角度 | 法國法律專家洛朗多瑞 香港有力成「調解之都」

香港作為一個中西文化薈萃的國際都會，一直以來成功吸引世界各地人士來港發展。來自法國的法律專家洛朗．多瑞( Laurent Daury)便欣賞這城市的文化、效率及制度，選擇在香港札根，並認為香港有力成為「調解之都」。他不僅在事業有所成就，更運用自己的專業知識和人脈為社會服務，努力回饋他所熱愛的香港。 多瑞出生於法國，擁有法律和經濟學的雙碩士學位，並在巴黎索邦大學獲得律師資格。他的職業生涯跨越了35年，主要集中在國際私法和財富管理方面。目前，他擔任Eurasie Wealth的顧問，專注於協助外國投資者處理法律事務。在此之前，他曾擔任Abacare Group Limited在香港和中國的負責人，積累了豐富的跨國管理經驗。

多瑞於2004年第一次來到香港，當時正面臨職業生涯中的關鍵轉折點。在許多法國人認為應該去上海尋找機會的情況下，他卻選擇了香港。多瑞認為，香港不僅適合營商，更是文化與生活方式的交匯點。他表示：「香港給了我一種獨特的生活和工作體驗，我在這裡的成長不僅是職業上的提升，還包括文化上的理解。在經歷了一段時間的外派生活後，我發現香港是我最懷念的地方。」



讚嘆香港的行政效率 多瑞讚揚香港人精明、高效、包容，故願意和港人交朋友。他又盛讚，香港政府的行政效率高，例如，當他更換駕駛執照時，僅用40分鐘便完成整個過程，若在法國，可能要用上4個月時間。他表示：「這樣的效率讓我感受到香港管理體系的優越，無論是辦理文件還是生活上的其他需求，香港都能快速響應，讓人感受不到繁瑣的步驟。」

由國家牽頭，旨在調解國際爭端的國際調解院將落戶香港，並於前年成立了國際調解院籌備辦公室。他認為，香港在調解商業糾紛的系統發展相當迅速，「這是一種雙方之間的協商，涉及各自的律師。而香港非常適合進行這類調解。此外，在國家政策的支持下，我認為這是一個強而有力的工具，能令香港成為國際知名的調解之都。」他補充道：「在商業法方面，雙方可選擇任何司法管轄區進行調解，這樣為香港相關行業提供了巨大的商機。」 除營商環境外，多瑞也喜愛這座城市的多元文化，並經常參加各類文化活動。他提到最近觀看的電影《哪吒2》深受感動。「這部電影讓我深刻體會到香港及中國文化中對家庭和勤奮工作的重視，這些傳統價值觀讓我倍感欣賞。」

學廣東話助融入社會 隨著在香港生活的時間愈來愈長，多瑞決心學習廣東話，以更好地融入這個社會。他認為，學習廣東話不僅能幫助他更好地與當地人溝通，還能讓他更深入地理解香港的文化和社會。 為了給這城市貢獻一份力量，多瑞加入了香港大都會獅子會，成為創會會員之一。這獅子會是香港首個以全英語溝通為主的分會，致力於幫助不同階層的有需要人士。在這裡，他與其他來自世界各地的外籍人士一起，共同籌辦各類慈善活動，為社會奉獻一份心力。

「作為一個外籍人士，我希望能夠利用自己的專業背景和人脈，為香港的社會發展出一份力。」多瑞自豪地表示。他的目標是通過這些活動，將更多的關愛和支持帶給社區，促進不同文化間的理解與互動。