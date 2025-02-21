香港多角度｜金融專家韋卓思：香港仍是亞洲最重要的金融中心

作為一位在亞洲金融市場從事三十多年的資深分析師，曾預料亞洲金融風暴的發生，韋卓思對香港有著深厚的感情和獨到的見解。從1990年第一次來港，到在港定居近20年，他見證了香港由97回歸前到現在的變遷。 談到香港與新加坡等亞洲金融中心的競爭力對比，韋卓思直言香港的地位無可替代：「新加坡是金融中心，但並不是特別重要的金融中心，香港金融中心的地位毫無威脅，「唯一的問題是在中國復甦的情況下，香港能否成為比倫敦或紐約更大的金融中心。」

香港是亞洲唯一重要的金融中心 韋卓思認為，雖然有人擔心香港正在變成中國的一個普通城市，但香港在普通法制、商業服務、合約精神等方面與深圳、珠海、廣州乃至上海都有很大的不同。 作為經濟分析師，韋卓思去年為客戶撰寫了一份題為《香港：第二次通縮》的報告。他認為香港目前正處於嚴重的調整期，主要競爭對手不是鄰近國家，而是深圳和大灣區。他預計，香港未來2至3年的經濟狀況仍將比較艱難。不過韋卓思對香港的韌性充滿信心：「香港是一個非常有韌性的地方。當它反彈時，會反彈得很快，這種情況還會再次發生。」

對於香港政府近期的財政赤字問題，韋卓思認為這在經濟困難時期是正常現象。他讚賞政府沒有通過加稅來填補赤字的做法：「通過加稅填補赤字缺口是最糟糕的方式，因為這會抑制經濟活動。」他建議政府可以放緩一些基建項目的步伐，如北部都會區的發展。在他看來，解決香港當前經濟困境的關鍵是降低租金水平。

港元聯繫匯率制度是重要支柱 在韋卓思眼中，維持香港自由市場機制最重要的制度是港元聯繫匯率制度。「聯繫匯率制度的最大作用，是不允許香港政府官員做蠢事。這個錨，加上香港的金融中心地位，使自由市場體系深深植根於經濟中。」他指出，由於人民幣短期內不會完全可自由兌換，香港將繼續與大灣區其他城市保持差異。

雖然現在因為家庭原因回到了英國，但韋卓思對香港仍有深厚感情。他的小兒子在香港出生，大兒子在香港長大，他說：「如果由我決定，我明天就搬回香港，而不是待在英國，但是我的妻子想親近居於英國的孫輩，這是一種奢侈。」 特朗普DOGE的啟示 在談到美國特朗普提出的成立政府效率部(DOGE)時，韋卓思顯得格外興奮：「這是第一次有政府認真處理政府效率問題。我們可以批評香港政府的各種問題，但作為公共機構，香港的醫療服務不錯，教育系統也相當好，除了一兩個大項目外，並沒有在浪費性事務上投入大量資金。」

作為一位奧國經濟學派，他特別欣賞馬斯克團隊追蹤政府支出的做法：「年輕的分析師們通過專業知識追蹤所有支出去向，並堅持要求填寫支出用途。這些信息應該向公眾公開，因為這是納稅人的錢。」 至於阿根廷的激進改革，韋卓思認為這是一個特殊案例：「阿根廷已經陷入如此糟糕的境地，他們實際上沒有甚麼可失去的了。他們現在正經歷著巨大的痛苦，但『電鋸』式的改革是正確的，循序漸進的方式對阿根廷不會有幫助。」 反觀香港，韋卓思認為政府在效率方面表現相對不俗：「香港政府其實做得不錯，但當然還可以更好。」這種審慎的財政管理和相對高效的公共服務，使香港在全球競爭中保持優勢。