熱門搜尋:
杭州亞運 小犬 大閘蟹2023 AIRSIDE MBTI 恒大 雙屍命案 網上熱話 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 林作 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-02 21:36:59

香港夜繽紛｜議員倡依海濱特色設計市集 旅遊業界贊成長期辦夜市

分享：
灣仔海濱市集吸引不少市民入場。(李睿哲攝)

灣仔海濱市集吸引不少市民入場。(李睿哲攝)

港府推出「香港夜繽紛」，冀搞起香港夜經濟，發展局聯同其他機構，率先在灣仔、觀塘及西環的海濱舉辦市集。有意見認為，夜市應該要長期辦，而且要擴大規模。有議員認為，應該要按照不同海濱的特色設計市集；有旅遊業界人士則認為要大規模且長期地發展市集，冀吸引旅客。

Ad Block

立法會議員(九龍東)顏汶羽向《am730》表示，若想純粹找一個地方「賣下嘢」，很多地方向來都有，故要思考辦永久市集的目的為何。他認為，若政府以市集製造「夜經濟」，觀塘並不可行，「觀塘海濱較為偏遠，周邊都是工業邨或商業區」，不可能以市集帶動夜經濟。他表示，不同海濱有不同定位，像中環及灣仔海濱，就以遊客為主，而觀塘則是以本地居民主的海濱，若在觀塘海濱辦市集，售賣的東西應該是「期間限定」，不應該是永久的；此外，亦應該是以家庭親子為主的主題市集。

顏汶羽又指，每段海濱都有其特色，不認為所有海濱都要設遊客區或辦市集，若針對遊客，「應該集中在尖沙咀、中環，按照海濱長廊每一段的定位」，再度身訂造市集的類型。他同意海濱應該要有商業元素，但要思考當中的定位。

設計路線向旅客推廣 海濱結合商業元素

旅遊界立法會議員姚柏良表示，在海濱辦不同市集及活動肯定能提升吸引力，當本地有了市面氣氛後，便能吸引旅客到訪。他續指，像今次的市集未必有太多宣傳，也未有引導旅客如何到市集。因此，他認為，若將來要向遊客「推銷」市集，可以考慮設計不同路線吸引旅客，例如乘搭天星小輪後再逛市集，設計成旅遊路線。姚柏良又表示，現時全世界不少海濱城市都會將一些「沿水」的地方結合商業元素，反觀本地海濱則以康樂休閒為主，認為這種模式應該要有轉變，結合商業元素，令海濱活躍起來。
 

灣仔海濱市集吸引不少市民入場。(李睿哲攝) 灣仔海濱市集吸引不少市民入場。(李睿哲攝) 灣仔海濱市集吸引不少市民入場。(李睿哲攝) 灣仔海濱市集吸引不少市民入場。(李睿哲攝) 灣仔海濱市集吸引不少市民入場。(李睿哲攝) 灣仔海濱市集吸引不少市民入場。(李睿哲攝) 灣仔海濱市集吸引不少市民入場。(李睿哲攝)

工聯會旅遊聯業委員會主席林志挺則表示，由於今次舉辦的市集都較為短期，故到訪的多為自由行旅客，旅行團則難以安排，他贊成若要以夜市吸引旅客，是需要長期而且大規模地做。林志挺認為，由於觀塘海濱鄰近郵輪碼頭，故觀塘海濱有潛力發展有特色的市集，吸引訪港旅客。至於今年十一國慶的內地旅客訪港情況，林志挺表示，以往十一長假期大約有八百至九百個內地旅行團訪港，而今年則大約六百多個，以通關後首個長假期而言，也算是理想。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受