香港夜繽紛｜議員倡依海濱特色設計市集 旅遊業界贊成長期辦夜市

港府推出「香港夜繽紛」，冀搞起香港夜經濟，發展局聯同其他機構，率先在灣仔、觀塘及西環的海濱舉辦市集。有意見認為，夜市應該要長期辦，而且要擴大規模。有議員認為，應該要按照不同海濱的特色設計市集；有旅遊業界人士則認為要大規模且長期地發展市集，冀吸引旅客。

立法會議員(九龍東)顏汶羽向《am730》表示，若想純粹找一個地方「賣下嘢」，很多地方向來都有，故要思考辦永久市集的目的為何。他認為，若政府以市集製造「夜經濟」，觀塘並不可行，「觀塘海濱較為偏遠，周邊都是工業邨或商業區」，不可能以市集帶動夜經濟。他表示，不同海濱有不同定位，像中環及灣仔海濱，就以遊客為主，而觀塘則是以本地居民主的海濱，若在觀塘海濱辦市集，售賣的東西應該是「期間限定」，不應該是永久的；此外，亦應該是以家庭親子為主的主題市集。

顏汶羽又指，每段海濱都有其特色，不認為所有海濱都要設遊客區或辦市集，若針對遊客，「應該集中在尖沙咀、中環，按照海濱長廊每一段的定位」，再度身訂造市集的類型。他同意海濱應該要有商業元素，但要思考當中的定位。