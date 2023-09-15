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2023-09-15 11:18:06

香港夜繽紛｜黃偉綸：港人北上消費有競爭　但非零和遊戲

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香港夜繽紛｜黃偉綸：港人北上消費有競爭　但非零和遊戲(資料圖片/李睿智攝)

香港夜繽紛｜黃偉綸：港人北上消費有競爭　但非零和遊戲(資料圖片/李睿智攝)

政府日前宣布「香港夜繽紛」活動，財政司副司長黃偉綸在電台節目上指，疫情改變了市民的生活習慣，晚上較少出外用膳，期望透過一系列活動，吸引市民晚上出外並帶旺市道。他說部分活動以前未舉辦過，例如在海濱舉辦表演、小賣攤位、特色導賞等。而以往有舉辦的，例如重啟的國慶煙花匯演，將會使用新的航拍技術。黃偉綸說活動不是要與現有商戶爭生意，而是希望讓市民走出來，對整個夜市有幫助。他又指推動這些活動要有其他環節配合，政府會做工夫，包括本月已推出補充勞工優化計劃。

現時有不少港人北上消費，有質疑政府的活動能否吸引市民留港消費。黃偉綸回應指當中不能否定有競爭，但這並非零和遊戲。他認為如果香港提供良好的服務和產品質素，相信市民願意多消費。他又提及兩地民眾關係是雙向，香港同樣可以吸引內地民眾來遊玩。黃偉綸認為香港展開一系列活動已很多元化，不會白費努力，能增加消費固然好，但即使只吸引到市民出外亦是好事，難以量化成效。

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廟街人流增多會嘈吵些　必須互讓

黃偉綸指當局初步接觸了廟街商戶，第4季應有活動舉辦，目前仍在商討。文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦提到已請旅發局協助，與廟街商戶探討如何做好氣氛，重新帶動生意，成為本地人和旅客都會去的地方。他強調廟街將來的發展並非要完全由政府決定，政府是要推一把，例如協助製作較大型裝飾，舉辦節日活動等。楊潤雄又指廟街活動增加，人流增多自然會嘈吵些，必須透過理解和互讓取得平衡。另外，亦有地區為主的活動，主要會在明年展開。當局指隨著未來新一屆區議會上場，可以聯同區議會商討。

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