香港夜繽紛｜黃偉綸：港人北上消費有競爭　但非零和遊戲

政府日前宣布「香港夜繽紛」活動，財政司副司長黃偉綸在電台節目上指，疫情改變了市民的生活習慣，晚上較少出外用膳，期望透過一系列活動，吸引市民晚上出外並帶旺市道。他說部分活動以前未舉辦過，例如在海濱舉辦表演、小賣攤位、特色導賞等。而以往有舉辦的，例如重啟的國慶煙花匯演，將會使用新的航拍技術。黃偉綸說活動不是要與現有商戶爭生意，而是希望讓市民走出來，對整個夜市有幫助。他又指推動這些活動要有其他環節配合，政府會做工夫，包括本月已推出補充勞工優化計劃。

現時有不少港人北上消費，有質疑政府的活動能否吸引市民留港消費。黃偉綸回應指當中不能否定有競爭，但這並非零和遊戲。他認為如果香港提供良好的服務和產品質素，相信市民願意多消費。他又提及兩地民眾關係是雙向，香港同樣可以吸引內地民眾來遊玩。黃偉綸認為香港展開一系列活動已很多元化，不會白費努力，能增加消費固然好，但即使只吸引到市民出外亦是好事，難以量化成效。