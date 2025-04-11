香港寬頻「屯元天區」網絡故障 用戶湧fb憤斥 晚上8時全面恢復(更新)

香港寬頻網絡故障，新界區大範圍服務大受影響。今日（11日）下午1時許起，不少屯門、元朗、天水圍區市民，均表示未能使用香港寬頻上網，多名網民湧入香港寬頻facebook專頁的帖文底下留言憤怒投訴「咩事成條村上唔到網？」、「冇網絡做唔到生意！」、「發生咁大件事都唔出個通知？？？點做嘢」；亦有網民未能聯絡該公司的客戶服務員「打咗半個鐘都冇人聽電話」、「唔主動發聲明通知人, 客服又打唔通, 咩服務質素嚟」。

第三方工程施工致光纜線路受損

香港寬頻晚上表示，今天下午，元朗、屯門及天水圍地區出現網絡服務中斷情況。根據初步調查，服務中斷是因屯門青山公路的第三方工程施工導致光纜線路受損所致。香港寬頻於事故，隨即啟動應急機制，同步通知受影響客戶，並向通訊事務管理局通報。經工程團隊緊急搶修，服務已於同日晚上8時全面恢復。 對於是次服務情況為客戶帶來的不便，香港寬頻深表歉意。