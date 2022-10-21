香港律師會115周年 法律周2022 多項免費活動 承傳法治精神 律師會與你同行

為推廣法律服務及提升市民對法律的認識，香港律師會每年都會舉辦旗艦活動「法律周」。適逢今年是律師會成立115周年，法律周將以「承傳115 法治新篇章」作主題，透過一系列免費活動，與市民分享和生活息息相關的法律知識。
法律周2022活動已經於10月份正式展開。為推廣知法守法的法治精神，爭取更多可以協助大眾的機會，律師會將率領一眾義務律師再次走入社區，為市民提供多項免費參與的公眾活動。
免費法律諮詢服務 即場為你解答法律疑難
多年來一直備受市民歡迎的免費法律諮詢服務，將於11月5及6日（星期六及日）假灣仔合和中心露天廣場舉行，屆時多名義務律師將即場為參加者解答包括僱員補償及人身傷亡賠償、家事法、刑事法、物業及財產轉易、遺囑及遺產，以及大廈管理等切身的法律疑難。歡迎遇到相關法律問題的市民，以電郵或電話預先登記，或到場憑輪候號碼參與免費法律諮詢。
報名方法：
網上登記：https://forms.gle/Xto6WWhSkzhWSN6j6
電郵或電話登記：[email protected] / WhatsApp: 9250 7226
五場免費講座 分享法律知識
律師會亦將於11月25及26日，以及12月3日舉行五場深入淺出的免費社區法律講座，內容包括：(一)刑事法、(二)僱員補償及人身傷亡賠償、(三)大廈管理、(四)家事法及(五)遺囑及遺產。市民除可到現場出席講座外，亦可登入法律周的YouTube專頁同步觀看網上直播。
報名方法：
網上登記：https://forms.gle/crU9m4VvAsDwh5bg9
電郵或電話登記：[email protected] / WhatsApp：9250 7226
* 現場座位有限，先到先得。
* 講座另設網上直播，歡迎預先登記並於活動當日登入法律周YouTube專頁觀看：https://www.youtube.com/channel/UCR47lrB8OHUeHWDdkoLWbGg
有趣處境短劇 解說法律條文
為增加公眾對法律的認識，律師會特別邀請了多位義務律師參與拍攝一系列法律小貼士短片，內容涵蓋物業買賣、公司條例、僱傭權益等不同法律議題。
另外，律師會亦會拍攝一連五集的法律處境劇，反映近年市民於日常生活上遇到的法律問題，藉此讓市民進一步了解如何保障自己及他人的權益。短片將陸續上載至法律周的社交平台：
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法律周 Instagram專頁：@lawweekhk
法律周 YouTube頻道：香港律師會Law Week法律周