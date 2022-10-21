香港律師會115周年 法律周2022 多項免費活動 承傳法治精神 律師會與你同行

為推廣法律服務及提升市民對法律的認識，香港律師會每年都會舉辦旗艦活動「法律周」。適逢今年是律師會成立115周年，法律周將以「承傳115 法治新篇章」作主題，透過一系列免費活動，與市民分享和生活息息相關的法律知識。

五場免費講座 分享法律知識 律師會亦將於11月25及26日，以及12月3日舉行五場深入淺出的免費社區法律講座，內容包括：(一)刑事法、(二)僱員補償及人身傷亡賠償、(三)大廈管理、(四)家事法及(五)遺囑及遺產。市民除可到現場出席講座外，亦可登入法律周的YouTube專頁同步觀看網上直播。