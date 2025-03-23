香港打吡大賽丁財兩旺刷三記錄 吸引近7.2萬人入場 9000名遊客

「寶馬香港打吡大賽2025」今天在沙田馬場舉行，吸引近7.2萬人入場。當中沙田入場人數為超過6.1萬人，而內地及海外旅客的入場人數逾9000人，兩者均創下歷來香港打吡大賽新高。全日10場賽事共錄得逾17億港元投注額，亦是打吡大賽的新紀錄。

今天入場的9000多名旅客中，部份更參加了馬會由今季起舉行的旅客體驗包和旅遊大使導賞團，親身參觀馬場內的互動體驗區、馬匹亮相圈，以及到終點附近觀賞賽事，從而更深入了解及體驗香港的賽馬文化及賽馬運動。