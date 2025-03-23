香港打吡大賽丁財兩旺刷三記錄 吸引近7.2萬人入場 9000名遊客

「寶馬香港打吡大賽2025」今天在沙田馬場舉行，吸引近7.2萬人入場。當中沙田入場人數為超過6.1萬人，而內地及海外旅客的入場人數逾9000人，兩者均創下歷來香港打吡大賽新高。全日10場賽事共錄得逾17億港元投注額，亦是打吡大賽的新紀錄。
今天入場的9000多名旅客中，部份更參加了馬會由今季起舉行的旅客體驗包和旅遊大使導賞團，親身參觀馬場內的互動體驗區、馬匹亮相圈，以及到終點附近觀賞賽事，從而更深入了解及體驗香港的賽馬文化及賽馬運動。
內地旅客︰深入了解香港賽馬文化和養馬制度
來自上海的聶小姐及劉小姐均表示：「我們原本不認識賽馬，現在對香港的賽馬文化和養馬制度有更深入的了解。導賞團又向我們介紹歷屆馬王，並與牠們的壁畫打卡，令我們感受到賽馬的吸引力。」她們在訪港的兩天行程中，透過社交媒體得知香港打吡大賽，特意前來沙田馬場觀賽。
順德旅客郭先生曾多次來港，但此行是專程為觀賞歷史悠久的香港打吡大賽而來。首次在沙田馬場觀賽的郭先生對現場的熾熱氣氛印象深刻：「賽馬和其他競技運動一樣，在衝線前的關鍵時刻，全場觀眾為自己支持的馬匹加油吶喊，令人難忘。」
「百賀飛駒」在今屆打吡賽中奪冠
擁有超過150年歷史的香港打吡大賽，備受馬主、練馬師及騎師高度重視。賽事安排於今天第七場上演，結果由呂健威訓練、韋紀力策騎的「百賀飛駒」憑藉其卓越的臨場表演，脫穎而出勇奪冠軍，成為馬壇矚目的新星。賽後，「百賀飛駒」團隊獲馬會主席利子厚頒發獎盃，他們隨後乘坐開篷跑車在草地跑道上巡遊，接受馬迷祝賀。