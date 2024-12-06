香港摩天輪故障 200人一度被困 無人傷

中環海濱的香港摩天輪昨發生故障，約200人被困車廂內約半小時，包括17名小童，事件中無人受傷。香港摩天輪回應指，摩天輪的輔助系統發生技術問題，啟動了安全程序並暫時停止運作。摩天輪暫停了約40分鐘，所有乘客於下午5時45分前安全離開車廂；強調會待所有安全檢查完成後，恢復運作。
事發於昨午5時10分，行駛中摩天輪突然暫停，當時車廂約有200名乘客。警方、消防等到場戒備，機電工程署派員調查；港燈派員了解，指在摩天輪故障期間，港燈的電力供應和電力設施，維持正常。
香港摩天輪回應指，摩天輪的輔助系統昨午5時10分發生技術問題，啟動了安全程序並暫停運作。職員即時聯絡了緊急服務，摩天輪暫停了約40分鐘，系統於下午5時30分重新啟動，所有乘客於下午5時45分前安全離開車廂。香港摩天輪指，會進行安全檢查，所有安全檢查完成後，將恢復運作。
有懷疑當時被困在車廂內的內地旅客透過小紅書指，「又不是過山車，沒甚麼可怕」，亦有人指，「摩天輪停住沒甚麼，只是固定在地面」。有旅客則稱，被困期間只是有點無聊。但有被困遊客表示，「我在最高位，有點高，有點怕」。
由內地來港3日的張先生原計劃昨晚坐摩天輪欣賞香港夜景，碰巧發生事故感失望，但指「都沒辦法，我估都無人想，安全最重要，明天會再來看看情況，希望有機會乘搭。」亦有首次訪港、來自澳洲的情侶指，到訪每個城市，均會乘搭當地摩天輪欣賞景色，對因故障未能乘坐感可惜。他們指，唯有更改行程，下周再到訪，希望成功乘坐。