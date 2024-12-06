香港摩天輪故障 200人一度被困 無人傷

中環海濱的香港摩天輪昨發生故障，約200人被困車廂內約半小時，包括17名小童，事件中無人受傷。香港摩天輪回應指，摩天輪的輔助系統發生技術問題，啟動了安全程序並暫時停止運作。摩天輪暫停了約40分鐘，所有乘客於下午5時45分前安全離開車廂；強調會待所有安全檢查完成後，恢復運作。

事發於昨午5時10分，行駛中摩天輪突然暫停，當時車廂約有200名乘客。警方、消防等到場戒備，機電工程署派員調查；港燈派員了解，指在摩天輪故障期間，港燈的電力供應和電力設施，維持正常。