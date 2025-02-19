香港故宮文化博物館展覽新設約20件珍品　匯集中法宮廷重要文物　展現文化交流精髓(多圖)

現代人可以用相機留下美好回憶，而古人的畫功就是他們最精美的攝影技術。當中，帝后肖像更是承載了當代最高水準的繪畫技術。香港故宮文化博物館特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」今日(19日)起展出新一批約20件中法皇家珍品，匯集了中法宮廷的重要文物，亦顯現了其中所帶出關於中法文化交流的故事。

香港故宮文化博物館副研究員王文欣指出，御容像代表了宮廷繪畫的最高水準，今次在展覽中所新增的帝后畫像包括《康熙帝戎裝像》、《雍正帝朝服像》和《孝莊文皇后朝服像》都非常珍貴。《康熙帝戎裝像》中罕見地描繪了康熙帝年輕時的面貌。另外，在所展出《胤禛耕織圖》的彩色冊頁〈碌碡〉中，還可以見到雍正帝尚是皇子時的農夫扮相。