熱門搜尋:
萬千星輝頒獎典禮2023 流感 農曆新年2024 觀塘車禍 深圳Costco 輕鐵 綠置居2023 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費 炎明熹
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-13 18:17:12

香港故宮紀念品定價高人民幣八成　內地客：對香港形象不太好

分享：
近日有內地女在小紅書發文，指香港故宮博物館紀念品定價貴人民幣很多。(資料圖片)

近日有內地女在小紅書發文，指香港故宮博物館紀念品定價貴人民幣很多。(資料圖片)

早前，一位內地女來港時，亦特意到訪位於西九龍的香港故宮博物館。（圖片來源：小紅書） 她表示自己所看的是三星堆文物展覽，離場前亦特意到紀念品店買了一堆三星堆相關的紀念品。（圖片來源：小紅書） 從相中可見，事主買了4件紀念品，當中包括平安符、書簽等等，共花費港幣215元。（圖片來源：小紅書） 耐何事主在回家後，機緣巧合之下想去除貼在紀念品上的價錢標籤時，驚見在港幣價錢下，包裝盒子上竟印有每一件商品的人民幣價錢，而且價錢相差甚遠！（圖片來源：小紅書） 以事主購買的三星堆筆記本為例，港幣售價為35元，而底下的人民幣標價則是19.9元（約港幣22元），兩者的差額超過10元。（圖片來源：小紅書） 得知這個殘忍真相的事主只好崩潰發文指「故宮博物館認真的嗎」，又指自己在看到人民幣售價的那一刻「哇的哭了出聲」。（圖片來源：小紅書）

政府不能這樣子標價」

遊客李小姐表示，覺得這樣不太好，明明是價值28元人民幣，卻標售到50元，兌換價格也沒有那麼高，這樣子對香港的形象不太好，對消費者特別是遊客而言，可能會對他們之後去買其他東西有影響，認為這麼大的一個故宮博物館，由於是屬政府，更加不能這樣子標價。

另一名遊客胡小姐就說，心裡有一點不太舒服，反問若人民幣價格這麼低的話，港元標價這樣高有甚麼意思，當中會有甚麼原因，可能要問一下。

館方：會與租戶商討進口紀念品定價策略

事件中的內地參觀的故宮博物館的三星堆展覽雖已於周一(8日)結束，惟館內商店仍擺放有相關紀念品。故宮文化博物館回覆傳媒查詢時指，禮品店由租戶營運，依照行業慣常做法，其他貨品定價由店方考慮一系列因素而定，館方自家設計和製作的紀念品則由館方定價，館方會與租戶商討進口紀念品的定價策略。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受