香港故宮紀念品定價高人民幣八成　內地客：對香港形象不太好

近日有內地女在小紅書發文，指香港故宮博物館紀念品定價貴人民幣很多。(資料圖片)

遊客李小姐表示，覺得這樣不太好，明明是價值28元人民幣，卻標售到50元，兌換價格也沒有那麼高，這樣子對香港的形象不太好，對消費者特別是遊客而言，可能會對他們之後去買其他東西有影響，認為這麼大的一個故宮博物館，由於是屬政府，更加不能這樣子標價。

另一名遊客胡小姐就說，心裡有一點不太舒服，反問若人民幣價格這麼低的話，港元標價這樣高有甚麼意思，當中會有甚麼原因，可能要問一下。

館方：會與租戶商討進口紀念品定價策略

事件中的內地參觀的故宮博物館的三星堆展覽雖已於周一(8日)結束，惟館內商店仍擺放有相關紀念品。故宮文化博物館回覆傳媒查詢時指，禮品店由租戶營運，依照行業慣常做法，其他貨品定價由店方考慮一系列因素而定，館方自家設計和製作的紀念品則由館方定價，館方會與租戶商討進口紀念品的定價策略。