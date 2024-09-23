香港旅客忘儲物櫃密碼大鬧台北車站　自稱有錢人不滿被問太多（有片）

台灣媒體的報道，一名疑為香港的旅客在上星期於台北車站對職大叫大嚷。據報涉事的女子是因為忘記了自己的儲物櫃密碼，在要求職員協助時，因為職員的查問過多令她感到煩躁，女子事後更用腳踢櫃門及向職員表示「我是有錢人」。

據台灣報道，這位香港的「有錢人」在上星期四（19日）的時候，在台北車站因為忘記了儲物櫃的密碼而向職員求助。不過職員需要核實儲物櫃內物品的物主是否該女，故提出了不少相關問題。然而女子嫌流程繁複，故開始不滿。處理的儲物櫃職員向女子表示，因為不知道物件是否她本人，所以才要向她確定，不過女子就反指，她已向職員回應。女子之後一邊拿出行李，一邊繼續向女職員責難，在拿出行李後更踢向櫃門。其後職員向女子徵收費用時，女子說：「總共多少錢我是有錢人。」事後女子拿錢掉給職員。