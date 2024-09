酒店趣聞｜Hotels.com 發佈「酒店客房分析報告」盤點奇怪失物 電飯煲/蜥蜴都有人漏低？

Hotels.com早前公布年度「酒店客房分析報告」,分享來自全球 400 多間合作酒店中的驚喜服務和趣聞,不單為大家盤點奇怪失物,亦分享了客人對客房服務的獨特要求,下文即睇詳情!

意想不到的奇怪失物

相信大家去旅行時都試過遺漏個人物件在酒店房問,今次Hotels.com的報告顯示,旅客最常遺漏的物品包括換洗下來的骯髒衣物、充電器、化妝品及洗漱用品等,除此之外今年調查整理出來的失物清單更有多項意想不到的奇怪失物,包括:



•最價值不菲:有酒店員工曾拾獲一隻勞力士手錶、一個Hermès Birkin 手袋,更有酒店職員曾發現一隻價值港幣$4,920 萬的名錶。

•最活潑可愛:有酒店曾在旅客退房後找到(並歸還)一隻小雞和一條寵物蜥蜴。

•最不可或缺:有旅客曾遺漏一對完整的腿部石膏;各地酒店亦不時拾獲旅客遺漏的假牙。

•最令人費解:失物之中包括電飯煲、車胎、攪拌機和建築用的喉管。

但幸好貼心的酒店會為健忘的旅客做好準備。例如,瑪雅海濱維瑟洛伊豪華別墅度假村提供「肥皂禮賓服務」,讓旅客入住時無需自備亦可找到適合自己的洗漱用品。而維羅海灘 SPA 金普頓酒店透過「Forgot it? We've got it 漏帶不擔心」計劃,讓旅客可以在旅程中借用Anthropologie 品牌的太陽眼鏡及手袋等配飾。