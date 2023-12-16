香港最凍紀錄｜天文台十大最低溫 近年僅2016年入圍 第一名1893年幾多度？

過去130多年，天文台都有統計每年的寒冷日子，即日間溫度低過12度，早期不計，60至70年代確實比今天寒冷，日子也較多。此外，一般講香港市區氣溫，是以尖沙咀天文台總部錄得氣溫為標準說法。
80年代前 香港每年逾20天低於12度
整個60年代那10年，日間溫度低過12度的共有278日，70年代有220日，80年代203日，每年都超過20日，但明顯的寒冷日子愈來愈少。
踏入90年代，寒冷日子開始大幅下跌至137日，千禧年代是168日，而2010年那10年是只有161日的日間氣溫低於12度；而到了2019年全年竟然只有一天寒冷，這也難怪天文台在2016年1月「以為」在氣候變化影響下，香港最快2020年無冬天了。若不是當年（2020年）最終有11天低於12度，或驗證了天文台的預測「正確」了。但由數字可見，近30年的寒冷日子，的確比之前30年少很多天。
▼2016年寒潮｜大帽山最低溫度零下6度圖輯▼
香港歷史上最冷冬天 1893年曾低見0度
至於10大最低溫紀錄，全部都是年月久遠之時，絕大部份都是5、60年前，1893年更曾錄得0度。要數較近年的，就只有2016年的3.1度。隨着冬天愈來愈暖，個別地區出現最低10度以下氣溫，可能令香港人更不習慣，更覺很冷。
全球暖化及城市化 香港今年冬天不太冷
按照過去統計，香港冬季的氣溫會相對較低，惟受全球暖化和本地城市化因素影響，本港氣溫有明顯的長期上升趨勢，抵消了部分拉尼娜現象的影響，預料香港今個冬天氣溫正常至偏高。
意味今個冬天將不會太冷。
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