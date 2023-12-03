香港珊瑚礁普查公布 東平洲亞媽灣珊瑚覆蓋率最高

漁護署今日(3日)公布今年的香港珊瑚礁普查結果，指整體珊瑚健康狀況良好，物種多樣性維持於高水平。各個普查地點錄得的珊瑚覆蓋範圍由12.8%至74.3%不等，有10個地點錄得超過50%的珊瑚覆蓋率，其中五個地點位於海岸公園，而東平洲亞媽灣的珊瑚覆蓋率最高，達74.3%。漁護署又指，在六個普查地點錄得珊瑚白化現象，影響程度僅屬輕微及只限於局部地方，估計因夏季水溫上升所致。

香港珊瑚礁普查2023今年六月展開，為期五個月，普查範圍廣闊，包括多個具重要生態價值的地點，涵蓋香港東部水域最多珊瑚生長的地方，由北面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島。33個普查地點中，九個位於海岸公園，包括海下灣海岸公園、印洲塘海岸公園及東平洲海岸公園。

珊瑚色素平均指數比去年稍佳

參加普查的義務潛水隊亦在10個評估地點進行「珊瑚檢視」，透過特定的珊瑚健康監察表找出珊瑚色素濃度，珊瑚的顏色越深，表示健康狀況越佳。本年的珊瑚色素平均指數為4.28，結果比去年(4.06)稍佳，遠高於一般平均值(3)，顯示整體珊瑚健康狀況良好。