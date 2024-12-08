香港珊瑚礁普查2024 珊瑚健康狀況大致良好

「香港珊瑚礁普查2024」6月展開，為期5個月完成，涵蓋本港東部水域最多珊瑚的地方，由北面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島。33個普查地點中，其中9個位於海岸公園，包括海下灣海岸公園、印洲塘海岸公園及東平洲海岸公園。義務潛水隊在各個普查地點錄得不同的珊瑚覆蓋率，由12.8%至75.1%不等，有11個普查地點錄得超過50%，當中以海下灣珊瑚灘的珊瑚覆蓋率最高。

潛水隊普查期間亦利用「珊瑚檢視」特定的珊瑚健康監察表量度珊瑚色素的濃度，以評估珊瑚的健康狀況：珊瑚的顏色愈深，表示健康狀況越佳。今年的珊瑚色素平均健康指數為3.95，高於一般平均值3，顯示整體珊瑚健康狀況大致良好。

白化珊瑚陸續恢復健康

漁護署表示，在不同環境因素影響下，本港水域2022年曾出現較大規模的珊瑚白化，並於今年再次出現。普查結果亦顯示今年夏季出現珊瑚白化的地點較去年夏季多。本署積極研究應對珊瑚白化的方法，並於八月邀請多位本地珊瑚和海洋科學專家分享對保護本地珊瑚的看法，共同探討相關研究和保育工作的未來方向，包括識別及加強監測與珊瑚白化現象有關的主要環境因素，以及籌劃緩解本地珊瑚白化影響的研究項目等，有助制定合適的應對策略。而隨着上月開始海水溫度下降，大部分出現白化的珊瑚已陸續開始恢復健康。