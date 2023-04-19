香港發現新物種！ 米埔三槳水母

浸會大學研究團隊在米埔自然保護區發現水母新物種，並命名為「米埔三槳水母」，是首次在中國水域發現箱形水母新物種，令全球三槳水母科的物種數目增至4個。海洋公園正飼養及繁殖米埔三漿水母，稍後或在園區內供市民觀賞。

米埔三槳水母 (Tripedalia maipoensis)

形態學特徵：

‧傘狀體至觸手的長度超過10厘米

‧傘狀體有4個角，每隻角有3條觸手

‧傘狀體每邊的感覺棒內，均有6隻眼睛

‧在24隻眼中，8隻可以成像，其餘16隻只可感光

‧觸手基部有一個槳狀結構

‧假緣膜水管有多條分支

米埔三槳水母身體透明，平均體寬1.5厘米。身體有4隻角，每隻角連接3條每條長約10厘米的觸手，相信用來捕食細小的浮游甲殼類動物。觸手基部各有類似船槳的結構，令牠們游得更快。米埔三槳水母與其他箱形水母一樣有24隻眼睛，平均分布在傘狀體四邊的感覺棒，感覺棒內兩隻有晶狀體，相信用來成像，另外4隻只可感光；米埔三槳水母同有假緣膜(一塊具有很多環狀肌及可收縮傘口的薄膜)，但假緣膜有通入傘狀體的水管則有多條分支。新物種與之前已知的囊狀三槳水母類似，但有明顯的形態和遺傳差異，其中一個基因亦相差了17.5％。