香港茶餐廳｜早期卡位是相睇勝地？　水上人結婚在茶餐廳擺酒？

卡位竟是舊日相睇勝地？ 茶餐廳卡位是最受食客歡迎的座位，優點是自成一角，坐得舒適。 根據中華廚藝學院出版的《老港滋味》，香港第一間設有卡位的餐廳，是昔日開設於中環威靈頓街99號Ｄ的「威靈頓餐室」。當時餐室的卡位椅背比今天的卡座高很多，達到6呎2吋。據說店主是刻意把卡位佈置成火車車卡的模樣，還有布簾可供拉合，私隱度高。

油麻地水上人結婚 茶餐廳擺流水宴？ 香港男女結婚多會選擇在酒樓或酒店設宴，招待親朋好友。但在上世紀60年代，社會未流行聯婚，男女家會分開宴客。位於油麻地廟家的老字號茶餐廳美都餐室，就是油麻地避風塘一帶水上人的擺酒之選。 當時水上人的酒席會多以流水宴方式舉行，菜式與現代酒席相似，一般有8道菜，每席介乎130元至150元。《香港老舖記錄冊》引述，其時的婚宴菜包括有乾煎蝦碌、五柳鯇魚、蒸雙紅斑、魚翅、全鴨、菜膽雞等。由於美都餐室佔地兩層，婚宴期間地下一層更可充當麻雀房，讓親友一邊打牌，一邊閒話家常。不過隨着70年代開始流行男女聯婚，婚宴規模擴大，新人大都改到酒樓進行婚宴，餐室擺酒逐漸寫入歷史。 延伸閱讀：香港茶餐廳飲品篇｜「和尚跳海」是甚麼？唂咕和朱古力有何分別？