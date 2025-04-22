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2025-04-22 19:30:00

香港茶餐廳｜早期卡位是相睇勝地？　水上人結婚在茶餐廳擺酒？

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香港茶餐廳｜早期卡位是相睇勝地？　水上人結婚在茶餐廳擺酒？

香港茶餐廳｜早期卡位是相睇勝地？　水上人結婚在茶餐廳擺酒？

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炎炎夏日，開着冷氣，歎一杯透心涼的飲料，實乃賞心樂事。在家用雪櫃和冷氣未普及的年代，要滿足上述兩個願望，就要去冰室。

冰室可說是茶餐廳的前身。今天隨着處可見的茶餐廳，其實是舊日冰室和餐室的「混合體」。早期的冰室和餐室有明顯分工，冰室僅提供飲品、三文治等輕食，餐室則可供應炒粉麵飯及小菜。及至1950年代，集兩者之長的茶餐廳才開始流行，逐步發展成香港獨有的美食文化符號。

文章出處：「當代中國」網站

卡位竟是舊日相睇勝地？

茶餐廳卡位是最受食客歡迎的座位，優點是自成一角，坐得舒適。

根據中華廚藝學院出版的《老港滋味》，香港第一間設有卡位的餐廳，是昔日開設於中環威靈頓街99號Ｄ的「威靈頓餐室」。當時餐室的卡位椅背比今天的卡座高很多，達到6呎2吋。據說店主是刻意把卡位佈置成火車車卡的模樣，還有布簾可供拉合，私隱度高。

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王家衞的電影《花樣年華》中，周慕雲（梁朝偉飾）與蘇麗珍（張曼玉飾）在餐廳幽會的經典場面，也是在卡位展開。電影取鏡地為已結業的銅鑼灣金雀餐廳。（圖片來源：網上劇照）

王家衞的電影《花樣年華》中，周慕雲（梁朝偉飾）與蘇麗珍（張曼玉飾）在餐廳幽會的經典場面，也是在卡位展開。電影取鏡地為已結業的銅鑼灣金雀餐廳。（圖片來源：網上劇照）

有指這種設計深受當時的食客歡迎，原因是上世紀中，社會風氣仍然保守，女性拋頭露面，很易招人話柄。私隱度高的卡位，顧全了傳統女性的顏面；正因如此，當時的卡位更被視為熱門相睇勝地。

後來這種卡位設計被很多冰室和餐廳仿傚，成為現代茶餐廳的指定設計。不過隨着香港租金飛升，茶餐廳為加快客人流轉，很多時要求客人在繁忙時間搭枱。在狹窄卡位四目交投，親密進食，形式現代茶餐廳的另一道風光。

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為何冰室叫冰室？箇中緣由有二：其一是昔日很多家庭都沒有冷氣機，想涼冷氣便要到冰室；其次是那時流行到冰室吃刨冰消暑，紅豆冰和菠蘿冰是一些例子。圖片攝於80年代黃大仙徙置屋邨內一間冰室。（圖片來源：香港記憶）

為何冰室叫冰室？箇中緣由有二：其一是昔日很多家庭都沒有冷氣機，想涼冷氣便要到冰室；其次是那時流行到冰室吃刨冰消暑，紅豆冰和菠蘿冰是一些例子。圖片攝於80年代黃大仙徙置屋邨內一間冰室。（圖片來源：香港記憶）

樓上雅座為何買少見少？

以前很多冰室都設有「樓上雅座」，這是由於舊時的建築物樓底較高，一般有20多呎，可以加建閣樓，善用空間。雖然到「樓上雅座」進食需要額外收費，但一些情侶或帶小孩的家長都不介意多付一點，前者追求寧靜，後者則想避備小孩亂撞被滾水熱茶燙傷，遠離草根食客的粗言穢語。不過由於政府在80年代修改消防條例，閣樓雅座已買少見少。

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據悉在1960年代，一個茶餐廳常餐的售價約為3.5元，餐食包括一碟粟米斑塊飯、蛋絲清湯、餐包及餐飲，而同期到較高檔的西餐廳吃一份相近的套餐約需10元。圖為土瓜灣的寶時茶餐廳，是香港少數仍設閣樓雅座的茶餐廳。（圖片來源：《睇字香港》Dave Choi@都市字治學） 油麻地廟街美都餐室亦設有二樓雅座，食客能在卡位品嘗地道奶茶，眺望窗外風光。美都餐室懷舊的裝潢，吸引不少遊客慕名而來。圖片攝於2011年。（圖片來源：Shutterstock）

油麻地水上人結婚 茶餐廳擺流水宴？

香港男女結婚多會選擇在酒樓或酒店設宴，招待親朋好友。但在上世紀60年代，社會未流行聯婚，男女家會分開宴客。位於油麻地廟家的老字號茶餐廳美都餐室，就是油麻地避風塘一帶水上人的擺酒之選。

當時水上人的酒席會多以流水宴方式舉行，菜式與現代酒席相似，一般有8道菜，每席介乎130元至150元。《香港老舖記錄冊》引述，其時的婚宴菜包括有乾煎蝦碌、五柳鯇魚、蒸雙紅斑、魚翅、全鴨、菜膽雞等。由於美都餐室佔地兩層，婚宴期間地下一層更可充當麻雀房，讓親友一邊打牌，一邊閒話家常。不過隨着70年代開始流行男女聯婚，婚宴規模擴大，新人大都改到酒樓進行婚宴，餐室擺酒逐漸寫入歷史。

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屹立油麻地廟街的美都餐廳在1950年開張，至今超過75年歷史，上世紀中不少油麻地避風塘的水上人在這裏舉行婚宴。這間建於轉角唐樓內的茶餐廳設有兩層，招牌菜為焗排骨飯。（圖片來源：Shutterstock） 油麻地避風塘在高峰期曾有多達10萬人居住。1990年代，政府要展開西九龍基建工程，將油麻地避風塘漁民安置上公屋，原址被填平。圖片攝於1978年。（圖片來源：Getty）

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【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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