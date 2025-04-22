香港茶餐廳｜早期卡位是相睇勝地？　水上人結婚在茶餐廳擺酒？

炎炎夏日，開着冷氣，歎一杯透心涼的飲料，實乃賞心樂事。在家用雪櫃和冷氣未普及的年代，要滿足上述兩個願望，就要去冰室。
冰室可說是茶餐廳的前身。今天隨着處可見的茶餐廳，其實是舊日冰室和餐室的「混合體」。早期的冰室和餐室有明顯分工，冰室僅提供飲品、三文治等輕食，餐室則可供應炒粉麵飯及小菜。及至1950年代，集兩者之長的茶餐廳才開始流行，逐步發展成香港獨有的美食文化符號。
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卡位竟是舊日相睇勝地？
茶餐廳卡位是最受食客歡迎的座位，優點是自成一角，坐得舒適。
根據中華廚藝學院出版的《老港滋味》，香港第一間設有卡位的餐廳，是昔日開設於中環威靈頓街99號Ｄ的「威靈頓餐室」。當時餐室的卡位椅背比今天的卡座高很多，達到6呎2吋。據說店主是刻意把卡位佈置成火車車卡的模樣，還有布簾可供拉合，私隱度高。
有指這種設計深受當時的食客歡迎，原因是上世紀中，社會風氣仍然保守，女性拋頭露面，很易招人話柄。私隱度高的卡位，顧全了傳統女性的顏面；正因如此，當時的卡位更被視為熱門相睇勝地。
後來這種卡位設計被很多冰室和餐廳仿傚，成為現代茶餐廳的指定設計。不過隨着香港租金飛升，茶餐廳為加快客人流轉，很多時要求客人在繁忙時間搭枱。在狹窄卡位四目交投，親密進食，形式現代茶餐廳的另一道風光。
樓上雅座為何買少見少？
以前很多冰室都設有「樓上雅座」，這是由於舊時的建築物樓底較高，一般有20多呎，可以加建閣樓，善用空間。雖然到「樓上雅座」進食需要額外收費，但一些情侶或帶小孩的家長都不介意多付一點，前者追求寧靜，後者則想避備小孩亂撞被滾水熱茶燙傷，遠離草根食客的粗言穢語。不過由於政府在80年代修改消防條例，閣樓雅座已買少見少。
油麻地水上人結婚 茶餐廳擺流水宴？
香港男女結婚多會選擇在酒樓或酒店設宴，招待親朋好友。但在上世紀60年代，社會未流行聯婚，男女家會分開宴客。位於油麻地廟家的老字號茶餐廳美都餐室，就是油麻地避風塘一帶水上人的擺酒之選。
當時水上人的酒席會多以流水宴方式舉行，菜式與現代酒席相似，一般有8道菜，每席介乎130元至150元。《香港老舖記錄冊》引述，其時的婚宴菜包括有乾煎蝦碌、五柳鯇魚、蒸雙紅斑、魚翅、全鴨、菜膽雞等。由於美都餐室佔地兩層，婚宴期間地下一層更可充當麻雀房，讓親友一邊打牌，一邊閒話家常。不過隨着70年代開始流行男女聯婚，婚宴規模擴大，新人大都改到酒樓進行婚宴，餐室擺酒逐漸寫入歷史。
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