香港融樂會通過解散　主席：完成歷史使命無關政治狀況

專門服務少數族裔、宣揚促進種族平等的慈善組織「香港融樂會」成立至今已24年，今日（28日）召開特別會員大會，執委會通過解散並在會上通過成員自願清盤決議，會議全程10多分鐘，17名理事僅1人反對。

兩至三年前已有解散意向

融樂會執委會主席莊明蓮會後見記者，指主要負責倡議及充權工作的融樂會兩三年前內部已開始商討解散，24年前因社會無機構特別服務少數族裔，不過經過多年努力，現時有超過30個社會機構將少數族裔納入服務對象，政府亦已增加對有需要少數族裔的資源分配，認為已達到成立宗旨、「完成歷史使命」，大部分服務和活動，包括培訓課程都已完成，故決定解散。她強調解散原因與政治及經濟狀況無關，強調24年營運期間無太大困難。融樂會已任命兩名清盤人處理債務，剩餘資金將撥捐有類似目標和服務對象的組織。