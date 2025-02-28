香港融樂會通過解散　主席：完成歷史使命無關政治狀況

專門服務少數族裔、宣揚促進種族平等的慈善組織「香港融樂會」成立至今已24年，今日（28日）召開特別會員大會，執委會通過解散並在會上通過成員自願清盤決議，會議全程10多分鐘，17名理事僅1人反對。
兩至三年前已有解散意向
融樂會執委會主席莊明蓮會後見記者，指主要負責倡議及充權工作的融樂會兩三年前內部已開始商討解散，24年前因社會無機構特別服務少數族裔，不過經過多年努力，現時有超過30個社會機構將少數族裔納入服務對象，政府亦已增加對有需要少數族裔的資源分配，認為已達到成立宗旨、「完成歷史使命」，大部分服務和活動，包括培訓課程都已完成，故決定解散。她強調解散原因與政治及經濟狀況無關，強調24年營運期間無太大困難。融樂會已任命兩名清盤人處理債務，剩餘資金將撥捐有類似目標和服務對象的組織。
剩餘資金將捐贈關注少數族裔權益組織
莊明蓮指，少數族裔學習中文對其在港生活或工作很重要，希望政府及教育機構在解決語言障礙方面繼續努力。被問及解散後會否繼續以其他方式服務少數族裔，莊表示融樂會部分成員仍會繼續努力推動少數族裔的權益保障。
融樂會由外展社工王惠芬於2001年獨創立，主要關注少數族裔權益，曾參與倡議立法禁止種族歧視、推動「中文作為第二語言」課程、關注少數族裔教育和就業等。王惠芬於2013年因健康理由辭任總幹事，先後由樂施會前區域統籌張鳳美，以及平機會前委員謝永齡接任總幹事。