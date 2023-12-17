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2023-12-17 10:50:26

香港街馬疫後復辦 逾兩萬跑手寒冷天氣下開跑

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香港街馬疫後復辦 逾兩萬跑手寒冷天氣下開跑 (李睿哲攝)

香港街馬疫後復辦 逾兩萬跑手寒冷天氣下開跑 (李睿哲攝)

「香港街馬」今日(17日)舉行，半馬和全馬賽事分別在清晨4時45分和5時開跑，早上市區錄得最低氣溫11.4度，19,000名跑手在寒冷的天氣下全力應戰；現場氣氛熱鬧，有不少市民到場為跑手打氣。主持開跑儀式的政務司長陳國基，表示近日天氣有點冷，但現場所見絲毫沒有影響賽事的熾熱氣氛，又指大會今年安排了多條新路線，相信各條路線都能為跑手帶來新挑戰和新鮮感。

今屆街馬是疫情後首次復辦，續以食玩跑為主題。跑手由東區走廊近東岸公園起跑，途經東區海底隧道，跑至土瓜灣終點。十公里賽事上午9時半起步，今年首次以將藍隧道為起點，途經跨灣大橋，以觀塘海濱道為終點；另外，今屆街馬是首次於將軍澳跨灣大橋及將藍隧道上進行的10公里賽事。

半馬賽事 首兩名幾乎同時衝線

約21公里的「半馬」賽事，首兩名幾乎同一時間衝線，時間都是1小時19分20秒。 衝線的選手之一劉俊偉表示為成績感到驚喜，又指今早氣溫很適合長跑並有利發揮。然而劉俊偉認為如賽道指示清晰一點會更加好。一起衝線但屈居亞軍的選手李盛亦指，是日天氣十分適合長跑，又指平時很少會練習衝線，但今次希望取得好成績和獎品，最後階段也盡力衝刺。

香港街馬疫後復辦 逾兩萬跑手寒冷天氣下開跑 (李睿哲攝) 韓國領跑團隊 (李睿哲攝) 香港街馬疫後復辦 逾兩萬跑手寒冷天氣下開跑 (李睿哲攝) 今屆街馬是首次於將軍澳跨灣大橋及將藍隧道上進行的10公里賽事。 (李睿哲攝) 香港街馬疫後復辦 逾兩萬跑手寒冷天氣下開跑 (李睿哲攝) 香港街馬疫後復辦 逾兩萬跑手寒冷天氣下開跑 (李睿哲攝)

跑手Cosplay參賽

至於10公里賽事，則會在早上9時半起步，起點位於將藍公路近日出康城，途經將軍澳跨灣大橋和將藍隧道，終點是觀塘海濱道；不少跑手趁機在將藍隧道自拍打卡，另有不少跑手「盛裝出席」，如打扮成《多啦a夢》的大雄、人人喊打的蟑螂等等。而賽前準備亦不容忽視，由於天氣寒冷，不少跑手身披錫紙保暖；跑到四週亦有市民手攜打氣工具為一眾跑手打氣。

有不少跑手「盛裝出席」，如打扮成蟑螂 (李睿哲攝) 有不少跑手「盛裝出席」，如打扮成大雄。 (李睿哲攝) 香港街馬疫後復辦 逾兩萬跑手寒冷天氣下開跑 (李睿哲攝) 香港街馬疫後復辦 逾兩萬跑手寒冷天氣下開跑 (李睿哲攝) 香港街馬疫後復辦 逾兩萬跑手寒冷天氣下開跑 (李睿哲攝) 香港街馬疫後復辦 逾兩萬跑手寒冷天氣下開跑 (李睿哲攝) 香港街馬疫後復辦 逾兩萬跑手寒冷天氣下開跑 (李睿哲攝)
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