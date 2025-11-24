熱門搜尋:
立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 日本熊害 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-11-24 10:17:20

香港街馬行李系統故障　7人仍未能取回行李

分享：
大批跑手完成賽事後，需輪候一段長時間領回個人物品，期間發現大會未有按編號放好寄存物品。(讀者提供)

大批跑手完成賽事後，需輪候一段長時間領回個人物品，期間發現大會未有按編號放好寄存物品。(讀者提供)

香港街馬周日舉行，惟領取行李系統出現故障，大批跑手反映要自行找回行李，更指行李「如集運站自提點」被放在地下自取，一度排長龍場面混亂。至今仍有7名跑手未能夠找回行李。全城街馬行政總裁梁百行認同事件影響活動聲譽，指原意是用科技追蹤行李，但結果不似預期，日後會改善調配。


 

大批跑手完成賽事後，需輪候一段長時間領回個人物品。(讀者提供) 大批跑手完成賽事後，需輪候一段長時間領回個人物品。(讀者提供) 大批跑手完成賽事後，需輪候一段長時間領回個人物品，期間發現大會未有按編號放好寄存物品。(讀者提供) 大批跑手完成賽事後，需輪候一段長時間領回個人物品。(讀者提供) 香港街馬兩公里領袖跑賽事途經中九龍繞道(油麻地段隧道)。(吳康琦攝) 香港街馬兩公里領袖跑賽事途經中九龍繞道(油麻地段隧道)。(吳康琦攝) 香港街馬兩公里領袖跑賽事途經中九龍繞道(油麻地段隧道)。(吳康琦攝) 今年香港街馬賽道包括下月通車的中九龍繞道(油麻地段)。(吳康琦攝) 今年香港街馬賽道包括下月通車的中九龍繞道(油麻地段)。(吳康琦攝)

認同事件影響活動聲譽

梁百行今日於電台受訪時向所有跑手致歉，指至今接獲7宗個案指未能取回行李，大會已與有關跑手聯絡，會提供協助。他解釋，大會今年引入新系統，原本只需掃描跑手的二維碼（QR Code）就能確定行李位置，希望節省時間；不過系統訊號接收出現問題，與物流公司原先預計「能支援信號的流量有落差」、「冇WIFI」，高峰期所有機器都無法連接信號，後備系統亦無法使用，即使掃描二維碼也找不到行李在哪一個區域，最終唯有馬上採用後備方案，調配義工安排以傳統方法排列行李，盡快疏導人群。他強調事前有做測試，目前正與物流公司檢討。

adblk5

對於有跑手反映，要自行找回行李，梁百行承認應由義工安排，不應由跑手自行領取，未有預料「自己湧入去」，會檢討日後人流管制工作對於街馬不足一次發生混亂，他說擔心會影響聲譽，「慚愧咁講，我哋每年都有做得唔好嘅地方」。他向跑手及協助他們改善的人致歉，未來了解整件事後會「對症下藥」處理。

2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026HOLIDAY (10).jpg

ADVERTISEMENT

👇登記👇請你食花燒肉四品一人套餐🤤

ad