香港製造｜堅持手製西裝半世紀 阮氏洋服

不少人到訪大館，不是為其藝術展覽，就是為到中庭的酒館和朋友小酌兩杯。而當夜幕低垂，人們歡聲笑語之際，你抬頭看看，會發現有一扇窗仍然亮著燈光。好奇走上三樓，只見一人低頭默默穿針引線縫衣，相伴只有收音機中的聲音。道明來意後，阮師傅便拿出珍藏多年的白蘭地，談起他這55年的裁縫人生。

年少時阮師傅便在英軍軍營中幫忙製衣。那時軍服需求量大，又經常要修修補補，起貨要快而準，更要合符制服式樣，阮師傅坦言一開始亦受到不少質疑：「始終他們有自己的一套，和上海或廣東工的要求會有些不同，但起貨又要快。我便自己練成一套方法，不用紙樣去裁和記錄，但做出來的軍服質素依舊，令他們另眼相看。」得到認可後，他便在石崗和赤柱軍營開設洋服店，為英軍縫製筆挺的軍服和慶典服飾。後來1981年蘇格蘭衛兵到訪，他更開始學習縫製蘇格蘭裙。

說起怎樣為一件好的洋服，阮師傅簡而精地答：「要Fit like a glover。」一件好的西裝，應該要好像人的第二層皮膚一般，穿上時不應感到任何的束縛。「不過一切都要以客人的需求為先，有些客人愛寬鬆一些，認為這樣更時尚，我也會做給他，這才叫度身定製。」阮師傅說。除了要貼合客人的體態，還要了解他們的生活方式和審美，從而去建立客人和裁縫之間的信任，所以阮師傅有不少客人都是光顧了逾十年的老主顧。

香港洋服興衰

隨著年代變遷，手工洋服店日漸被快時尚取代，除了是消費習慣改變外，更多是越來越少港人知道本港仍有手製西裝：「有些年輕人經朋友介紹來，說過往他買西裝便是入舖頭看自己扣得上鈕便算，從來不知道合身的西裝可以如此舒服。」而過往不少上海裁縫於戰後五十年代來港，在皇后大道中、灣仔、北角、尖沙咀等開設洋服店，令香港洋服業遠近聞名。阮師傅亦表示，當年不少人來港都會訂幾套西裝才走，貪其起貨快手工好。

堅持香港製造

行業式微，少人入行，還堅持在香港製造，成本自然更高。問及為何堅持，他只道：「質素的控制是最重要的，若我交給廠做是可以，但過不了自己的那關。」年過七旬的阮師傅，每天11點回到店內，堅持為每位客人度身做衫，不時做到尾班車也錯過了。他卻從未感到厭倦：「好感恩自己有一門手藝得人欣賞，自己喜歡又可以養家活兒，所以做得一日我都會做落去。」看著師傅言談間喜悅的神色，和一件件掛在師傅背後的西服，便知他對工作的滿足和追求。