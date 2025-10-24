香港製造｜粵東磁廠 香港現存百年歷史陶瓷工廠 百年手繪瓷器傳承

粵東磁廠是香港現存唯一的百年手繪瓷器工廠，自1928年創立以來，專注於製作廣彩(廣州彩繪瓷器),這是中國四大名瓷之一。經過近百年的傳承，現由第四代負責人曹嘉彥(Martina Tso)掌舵，其精湛的手工藝品深受歐洲、日本遊客及國際品牌青睞，包括Estee Lauder香港分部曾選用其產品作為贈禮，甚至立法會也委託其設計外交紀念品。粵東的瓷器不僅在全球博物館展出，還與眾多品牌合作推出聯名產品，單個盤子售價可達數千元。 文：Kiki、Maggie 攝：吳康琦



廣彩與港彩：中西交融的獨特工藝 廣彩是在白瓷器皿上彩繪並燒製而成的工藝品，粵東磁廠將其發揚光大，融入中西文化元素，形成了獨具香港特色的「港彩」。例如「督花」紋樣源於前港督麥理浩夫人喜愛的土耳其圖案，深受市民和商家喜愛；「綠金花」則在六、七十年代風靡美國百貨公司及日本收藏家；「紋章瓷」將英國家族或國家徽章與廣彩花邊結合，迎合西方客人的品味。此外，傳統廣彩圖案如「牙邊花芯」和「龍鳳鬥芳」蘊含吉祥寓意，展現嶺南風情。這些中西交融的設計反映了香港作為英國殖民地的歷史痕跡，成為港人文化認同的一部分。

製作工藝與歷史傳承 廣彩製作分為三個階段：首先在白瓷上起稿，繪製線條；接著上色，通過調節水量控制色彩濃淡；最後在約780°C的窯爐中燒製成形。過去因韓戰導致的美國貿易限制，粵東轉而使用日本、英國、德國的顏料，至今仍保留這一傳統。工廠的歷史始於曹志雄的祖父曹侶松，他在1928年看準商機，與澳門的譚氏兄弟合作創辦「錦華龍廣彩瓷廠」，後於1947年改名為粵東磁廠。鼎盛時期，工廠僱用逾300名工人，但因日本侵港而暫停運作，戰後重組後延續至今。

挑戰與新生 儘管粵東磁廠在香港屹立近百年，但如許多非物質文化遺產一樣，面臨青黃不接的困境。老師傅逐漸退休，新一代多將廣彩視為興趣而非職業，導致人才短缺。然而，粵東憑藉「重質不重量」的經營理念，堅持高端市場定位，吸引國際酒店、領事館及收藏家青睞，成功延續品牌價值。 第四代負責人Martina年輕時對繼承家業興趣不大，但在2018年香港文化博物館的「港彩流金」展覽啟發下，她開始深入了解並愛上這門工藝。疫情期間，她在家練習繪畫，逐漸投入廣彩事業。近年，粵東積極推廣品牌，舉辦工作坊、與品牌合作，並在社交媒體宣傳。