香港製造｜蝴蝶酥的故事

蝴蝶酥，相信大部分香港人都對此不陌生。不過這麼大塊的蝴蝶酥，你又有沒有見過呢？過往總在港式餅店能找到的蝴蝶酥，現在好像越來越少了，慢慢好像被精緻的版本取代。今期香港製造，就帶大家看看蝴蝶酥，怎麼由大大塊，變到現在這麼精緻的版本吧！文：Maggie，攝：林俊源

蝴蝶酥的起源

蝴蝶酥源自二十世紀的法國，外國人喜歡稱它為Palmier，即棕櫚樹葉的意思。至於如何傳入東方的呢？上海是最早接觸蝴蝶酥的城市，當時的糕點師傅按當地人口味作改良，並因其外形像蝴蝶命名為蝴蝶酥。直到今日，上海國際飯店的巨大蝴蝶酥仍十分受歡迎。直到六、七十年代，不少上海人來香港落地生根，巨大蝴蝶酥也成為了香港冰室的特色餅食，是不少人的童年回憶。慢慢經濟起飛，人們對餅食要求漸高，不少酒店人餅房便推出更精緻的糕餅，成為今日我們日常見到的蝴蝶酥。

