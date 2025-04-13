香港警務處日內瓦國際發明展奪5獎項 首奪「國際傳媒大獎」揚威海外 (@香港警察 Hong Kong Police圖片)

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科及警察機動部隊總部人員，在上周三(9日)至今日(13日)在瑞士日內瓦參與第五十屆日內瓦國際發明展，並再創佳績，首次勇奪由現場國際媒體代表投票評選的「國際傳媒大獎」、另外獲得一項「評審團嘉許金獎」，以及一金、一銀、一銅的國際奬項。 是次比賽競爭激烈，國際專家評審團對所有參賽項目進行審視，警隊專業地展述了創新的技術方案。香港警務處今年以「構建網絡安全」及「應用科技」為主題，於「硬件、軟件、網絡安全、區塊鏈及物聯網」組別中展示四項發明項目，共榮獲五個國際獎項，並獲得國際間的高度認可，包括：

（一）Scameter Series「防騙視伏器系列」 － 集手機應用程式、防騙資料搜索引擎及銀行可疑交易高危警示於一體，實時偵測詐騙行為，讓市民在點擊轉賬前已能洞察風險，防患於未然（國際傳媒大獎及金獎） （二）CryptoTrace － 與香港大學攜手研發，運用先進的區塊鏈分析技術，有效追蹤涉及案件的虛擬貨幣交易，準確提取關鍵調查線索，為前線人員調查科技罪案提供支援，簡化虛擬貨幣相關騙案的調查流程（評審團嘉許金獎） （三）RAPID Engine － 透過多機構合作及多來源的主動偵測，對新註冊的可疑網站進行檢測，運用人工智能演算法從域名特徵及可疑代碼等多維規則進行即時分析，同步將威脅情報更新至「防騙視伏器」，並傳送至多家網絡服務供應商以進行封鎖，有效強化大眾抵禦釣魚網站的能力（銀獎）

（四）無人機智能眼鏡系統 － 警察機動部隊與機電工程署合作研發人工智能影像分析系統，配合擴增實境眼鏡，能讓小型無人機影像及人工智能分析結果同時顯示在眼鏡中，使操作者能在保持飛行操控的同時，能即時獲取人工智能分析結果（銅獎）。

警方表示，這些獎項充分展現了香港警隊對於利用創新科技推動智慧警政和提升警務效率的堅定承諾。警隊有效運用人工智能技術，幫助市民預防詐騙，並在加強執法能力方面取得顯著成效，特別是在打擊虛擬資產等新型犯罪領域，顯示出前瞻性和成果，積極應對不斷變化的犯罪模式。