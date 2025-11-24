香港警方據報告知日本領事館將缺席活動　李家超：支持國家對日外交政策 (更新)

日本首相高市早苗早前「台灣有事」言論導致中日關係緊張。日本《共同社》報道，香港政府已開始暫停與日本駐港總領事館的官方往來。報道引述消息人士指，香港政府要求日本領事館官員，不要出席原訂上周二(18日)由投資推廣署舉行的日港企業交流活動，經雙方協商後，活動已經押後。
共同社：港府開始停止與日本駐港總領事館官方交流
另外，港府亦知會日方，希望取消下月初，香港政府經濟政策高級官員與日本駐港總領事三浦潤的會面。本港保安局早前也追隨中國外交部，因中國公民在日本遇襲事件趨勢漸增，呼籲計劃前往日本或已在當地的港人提高警覺。
《共同社》又報道，香港警務高層原本亦打算出席日本駐香港總領事館計劃下月中旬舉辦的活動，但警方告知將缺席，理由是兩國關係惡化的情況下出席不妥。《am730》正向警方查詢事件。
李家超：極其錯誤言論嚴重惡化中日人員交流氣氛
特首李家超今日在一個活動後表示，日本領導人發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，所有中國人都不會同意。李家超又指，外交部已提出多次交涉，要求收回錯誤言論，香港特區政府支持國家，對日本的外交政策；本港保安局已更新對日本的外遊警示，提醒赴日或在日港人提高警惕及注意安全，保安局會密切監察事態發展作出應變，本港的航空公司亦已表示會為赴日旅客，提供調整行程的方便和彈性選項。李家超續指，今次極其錯誤言論嚴重惡化中日人員交流氣氛，亦令不少交流的成效存疑，會密切監察發展，強調安排必須符合國家尊嚴和港人利益。