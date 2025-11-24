香港警方據報告知日本領事館將缺席活動　李家超：支持國家對日外交政策 (更新)

日本首相高市早苗早前「台灣有事」言論導致中日關係緊張。日本《共同社》報道，香港政府已開始暫停與日本駐港總領事館的官方往來。報道引述消息人士指，香港政府要求日本領事館官員，不要出席原訂上周二(18日)由投資推廣署舉行的日港企業交流活動，經雙方協商後，活動已經押後。

共同社：港府開始停止與日本駐港總領事館官方交流

另外，港府亦知會日方，希望取消下月初，香港政府經濟政策高級官員與日本駐港總領事三浦潤的會面。本港保安局早前也追隨中國外交部，因中國公民在日本遇襲事件趨勢漸增，呼籲計劃前往日本或已在當地的港人提高警覺。