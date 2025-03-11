香港財赤不算甚麼 王靈桂︰中央續推惠港措施

香港連續幾年出現財赤，全國政協委員、港澳辦副主任王靈桂昨表示，經濟狀況不弱，目前赤字數目對香港這麼大的經濟體而言應該不算甚麼，也不是問題；又相信中央今後惠港措施只會愈來愈多，而赴港「一簽多行」範圍一定會愈來愈廣，但亦指香港市民對於人流控制方面要做好思想準備與旅客相處。

王靈桂出席全國兩會時被問到本港經濟情況及特區政府面對財赤問題時稱，香港去年經濟增長逾2%，經濟狀況在全球發達經濟體當中並不弱，目前赤字數目對香港這麼大的經濟體而言應該不算甚麼，也不是問題。

他又指，去年中央有多項惠港措施，相信今年及今後中央會繼續推出更多及更有利於香港的措施。就措施是否包括擴大赴港一簽多行涵蓋的城市，他則稱一簽多行的範圍一定會愈來愈大，港人要做好思想準備與內地旅客相處。

國務院總理李強的政府工作報告中有關港澳的部分，提及支持香港和澳門「深化國際交往合作」。王靈桂認為，香港作為超級聯繫人，一直發揮「聯通世界」的作用，下一步在「背靠祖國」同時，要進一步加強與國際連繫。

全國政協委員、中聯辦前副主任仇鴻認為，赤字是香港前進過程中遇到的挑戰，相信港人齊心協力，共同為未來努力，情況會愈來愈好。就香港年底立法會舉行換屆，仇鴻指，下屆立法會議員應要積極地為香港及國家服務。