香港賽馬會慈善信託基金 x 世界自然基金會《智慧濕地管理計劃》現正啟動 引入AI監測系統應對極端天氣

由香港賽馬會慈善信託基金捐助、世界自然基金會香港分會（WWF）籌辦的《世界自然基金會賽馬會–智慧濕地管理計劃》（《智慧濕地管理計劃》）正式啟動。香港賽馬會慈善信託基金投放近八千萬港元以支持這項為期三年的大型環境保育項目，計劃旨在結合創新科技與保育工作，致力提升米埔自然保護區的生態管理效能及加強保護生物多樣性，以應對極端天氣及氣候變化帶來的挑戰。計劃更包括一系列以「基於自然的解決方案」（Nature-based Solutions, NbS）為主軸的專業培訓及公眾活動，使社會各界人士都能了解並以行動實踐 NbS，推動人與自然和諧共融的發展模式。計劃首個公眾活動–《自然之道生活節–智在自然》早前已圓滿舉行，為整個保育項目揭開序幕。

以科技連繫自然 建立「智慧濕地」新時代 維持米埔自然保護區內濕地生境功能及生物多樣性

隨著氣候變化日益加劇及極端天氣頻繁發生，香港濕地生態正面臨前所未有的壓力。暴雨和海平面上升等問題直接威脅珍貴的自然棲息地，而生物多樣性流失則進一步削弱了生態系統的穩定性與復原能力。米埔濕地作為《拉姆薩爾公約》認可的國際重要濕地，在維持生態平衡及為候鳥提供棲息地方面一直扮演關鍵角色。然而，隨著環境挑戰不斷加劇及人類活動所帶來的壓力上升，以往一直沿用保育方法已難以應對現今快速變化的生態狀況。要確保米埔濕地在未來仍能發揮防洪、氣候調節及教育等生態服務功能，必須引入更具前瞻性的智慧管理模式，並加強公眾教育。是次香港賽馬會慈善信託基金與 WWF 攜手推行《智慧濕地管理計劃》，正是希望透過結合創新科技與 NbS，為香港以至區域性濕地保育建立可持續發展的新典範，讓米埔自然保護區成為能夠面向未來的智慧濕地示範區。

三年行動藍圖 結合科技與自然建立「智慧濕地」 加強公眾教育提高保育意識

《智慧濕地管理計劃》是香港首個應用智慧科技於濕地管理的長期保育項目，透過引入多項智慧監測及管理技術、提供專業培訓、舉辦公眾教育活動等，全面提升米埔自然保護區的生態管理效能，並促進區內濕地的可持續發展。