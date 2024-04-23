香港迪士尼向社區散播共融魔法 與協康會共同打造全港首個最大型實景社適訓練

特殊教育需要（SEN）小朋友特別是患有自閉性的孩子，可能會因為陌生的環境、有別於日常生活習慣的流程等因素，而容易誘發情緒如哭鬧。為了讓他們融入社會，協康會定期舉辦社適活動訓練。今次，更首次與香港迪士尼攜手合作，為SEN小朋友推出全港首個最大型實景社適訓練，透過園區內一站式且歡樂環境中，安排一系列活動，令特殊教育需要家庭在享受天倫之樂同時，學習社交禮儀和溝通技巧，建立正確的行為模式。

SEN 家庭走入迪士尼 創造奇妙難忘學習回憶

作為全港首個最大型實景社適訓練項目，每月會在香港迪士尼樂園舉辦一次訓練，每次會邀請約 25 個SEN兒童家庭，在一眾香港迪士尼義工陪同下，小朋友可以一站式體驗香港迪士尼獨有的活動，包括於動畫藝術教室繪畫迪士尼人物，以及樂園內的餐飲和商品體驗。協康會行政總裁梁惠玲表示，通過今次訓練，不但為家庭創造奇妙和難忘的回憶，更可以幫助小朋友預知社區不同活動的流程，更易融入社區生活。