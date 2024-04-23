香港迪士尼向社區散播共融魔法 與協康會共同打造全港首個最大型實景社適訓練

特殊教育需要（SEN）小朋友特別是患有自閉性的孩子，可能會因為陌生的環境、有別於日常生活習慣的流程等因素，而容易誘發情緒如哭鬧。為了讓他們融入社會，協康會定期舉辦社適活動訓練。今次，更首次與香港迪士尼攜手合作，為SEN小朋友推出全港首個最大型實景社適訓練，透過園區內一站式且歡樂環境中，安排一系列活動，令特殊教育需要家庭在享受天倫之樂同時，學習社交禮儀和溝通技巧，建立正確的行為模式。
SEN家庭走入迪士尼 創造奇妙難忘學習回憶
作為全港首個最大型實景社適訓練項目，每月會在香港迪士尼樂園舉辦一次訓練，每次會邀請約 25 個SEN兒童家庭，在一眾香港迪士尼義工陪同下，小朋友可以一站式體驗香港迪士尼獨有的活動，包括於動畫藝術教室繪畫迪士尼人物，以及樂園內的餐飲和商品體驗。協康會行政總裁梁惠玲表示，通過今次訓練，不但為家庭創造奇妙和難忘的回憶，更可以幫助小朋友預知社區不同活動的流程，更易融入社區生活。
患有自閉症的7歲允妍，以前一旦遇上等候時間長的活動，會較易缺乏耐性，面對陌生的環境亦會較會焦慮。允妍媽媽表示對於今次能夠在香港迪士尼嘗試自行購物、付款、甚至捧餐，感到十分欣慰，即使排隊付款時排隊伍較長，但在愉快的香港迪士尼環境及香港迪士尼義工耐心的陪伴下，情緒都沒有變得激動。
同樣有特殊教育需要的5歲半子博，對聲音比較敏感，所以在人多熱鬧的地方便會變得浮躁及缺乏耐性，表現衝動，所以子博媽媽都會避免帶子博出外遊玩。不過，今次活動前她預先向子博展示香港迪士尼的相片作行程預覽，舒緩他緊張的情緒。加上，香港迪士尼義工積極與子博打開話匣子，與他打成一片。子博媽媽表示，有別於一般的社區適應環境，香港迪士尼歡樂和安全的環境下，令子博學習更加深刻。
學習相處技巧 營造共融環境
為了是次訓練，迪士尼不但與協康會共同制定訓練流程，更邀請協康會為迪士尼義工隊提供訓練，教授與 SEN 兒童溝通相處的要點和技巧。另外育有一位 SEN 女兒的香港迪士尼親善大使珮芷善 亦特別邀請應用行為治療師，一起向演藝人員分享照顧SEN 孩子的心得。迪士尼義工隊領袖委員會主席周永鴻指接受訓練後，令他學會先要聆聽SEN 孩子的聲音，在相處過程中建立信任關係。相關技巧更以助演藝人員好好裝備自己，日後無論面對不同類型的賓客，都可以締造一個熱情和包容的環境。