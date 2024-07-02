香港迪士尼榮登本地付費景點第一位 針對性推廣策略、獨有玩樂體驗 奠定成功基礎（林俊源攝）

以迪士尼系列動畫電影《魔雪奇緣》(Frozen)為藍本而建成的全球首個及最大型「魔雪奇緣世界」園區，自去年11月開幕後，成功俘虜一眾迪士尼粉絲，更榮登香港旅遊發展局 2023「過夜旅客曾遊覽之地方」付費景點第一位。有調查顯示，超過一半香港迪士尼的旅客指專程為了樂園的獨有體驗而到訪香港。作為魔雪奇緣世界開幕後的首個暑假，對於香港迪士尼而言更為意義非凡！為進一步擴闊海外客源及穩固本地市場，香港迪士尼推出一系列夏日限定活動和嶄新的宣傳手法。 魔雪奇緣世界開幕後首個暑假 園內設有隱藏驚喜 香港迪士尼樂園營運經理梁偉豪(Ricco)透露，作為開園後首個暑假加上適逢安娜女王的生日，除了有機會偶遇皇室姊妹安娜和愛莎，以及可愛的石精靈 Mossie外，屆時園區內更會有意想不到的小驚喜。夏天當然不少得「水」元素，去年香港迪士尼的「Pixar水花大街派對」深受大小朋友歡迎，Ricco表示今年夏天將會延續去年的氣氛，與《玩轉腦朋友》中的阿燥、阿樂和阿愁一同盡情投入水世界！

香港迪士尼作為一站式的玩樂度假區，樂園內3間主題酒店亦會因應暑假而推出一系列夏日驚喜，包括︰《魔海奇緣》和《小魚仙》池畔休閒時光、史迪仔主題的夏日氣球班、迪士尼好萊塢酒店的全新 Marvel 主題客房等。為了令不同年紀的賓客都可以在園內創造難忘回憶，Ricco指園內設有不少家庭友善設施，如︰米奇和米妮主題的嬰兒車、免費嬰兒護理室等，以便家庭使用。正因為樂園著重好客之道，及盡力提供體貼窩心的服務，成功讓到訪的旅客都樂而忘返。 佔據內地各大社交平台 進一步攻佔大灣區市場 除了遊樂設施定期推陳出新外，全方位的宣傳手法亦相當重要。隨著中港兩地交通漸趨便利，內地訪港人數呈上升趨勢。為了吸納內地客源，香港迪士尼樂園度假區市務總監陳佩珊(Sam)指出，香港迪士尼採取全方位的推廣策略，以線上及線下的方式將品牌滲入市場內的生活圈子，例如︰地鐵車廂廣告、巴士燈箱及應用程式的廣告等，最近亦已舉辦近10場不同城市的巡迴商演

另一方面，Sam指因應市場及旅客的需求，香港迪士尼的宣傳手法亦會作出相應調整，正如內地市場興起城市漫步 Citywalk，香港迪士尼便在其小紅書專頁上推出「探索魔雪奇緣世界」的系列，更會推出不同體驗以配合各類型旅客的需求，例如：「特種兵」可善用提早入園證及迪士尼尊享卡、介紹樂園打卡位予追求「顯眼包」的旅客、增設酒店樂園套票予家庭客等。