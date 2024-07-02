香港迪士尼榮登本地付費景點第一位 針對性推廣策略、獨有玩樂體驗 奠定成功基礎

以迪士尼系列動畫電影《魔雪奇緣》(Frozen)為藍本而建成的全球首個及最大型「魔雪奇緣世界」園區，自去年11月開幕後，成功俘虜一眾迪士尼粉絲，更榮登香港旅遊發展局 2023「過夜旅客曾遊覽之地方」付費景點第一位。有調查顯示，超過一半香港迪士尼的旅客指專程為了樂園的獨有體驗而到訪香港。作為魔雪奇緣世界開幕後的首個暑假，對於香港迪士尼而言更為意義非凡！為進一步擴闊海外客源及穩固本地市場，香港迪士尼推出一系列夏日限定活動和嶄新的宣傳手法。
魔雪奇緣世界開幕後首個暑假 園內設有隱藏驚喜
香港迪士尼樂園營運經理梁偉豪(Ricco)透露，作為開園後首個暑假加上適逢安娜女王的生日，除了有機會偶遇皇室姊妹安娜和愛莎，以及可愛的石精靈 Mossie外，屆時園區內更會有意想不到的小驚喜。夏天當然不少得「水」元素，去年香港迪士尼的「Pixar水花大街派對」深受大小朋友歡迎，Ricco表示今年夏天將會延續去年的氣氛，與《玩轉腦朋友》中的阿燥、阿樂和阿愁一同盡情投入水世界！
香港迪士尼作為一站式的玩樂度假區，樂園內3間主題酒店亦會因應暑假而推出一系列夏日驚喜，包括︰《魔海奇緣》和《小魚仙》池畔休閒時光、史迪仔主題的夏日氣球班、迪士尼好萊塢酒店的全新 Marvel 主題客房等。為了令不同年紀的賓客都可以在園內創造難忘回憶，Ricco指園內設有不少家庭友善設施，如︰米奇和米妮主題的嬰兒車、免費嬰兒護理室等，以便家庭使用。正因為樂園著重好客之道，及盡力提供體貼窩心的服務，成功讓到訪的旅客都樂而忘返。
佔據內地各大社交平台 進一步攻佔大灣區市場
除了遊樂設施定期推陳出新外，全方位的宣傳手法亦相當重要。隨著中港兩地交通漸趨便利，內地訪港人數呈上升趨勢。為了吸納內地客源，香港迪士尼樂園度假區市務總監陳佩珊(Sam)指出，香港迪士尼採取全方位的推廣策略，以線上及線下的方式將品牌滲入市場內的生活圈子，例如︰地鐵車廂廣告、巴士燈箱及應用程式的廣告等，最近亦已舉辦近10場不同城市的巡迴商演
另一方面，Sam指因應市場及旅客的需求，香港迪士尼的宣傳手法亦會作出相應調整，正如內地市場興起城市漫步 Citywalk，香港迪士尼便在其小紅書專頁上推出「探索魔雪奇緣世界」的系列，更會推出不同體驗以配合各類型旅客的需求，例如：「特種兵」可善用提早入園證及迪士尼尊享卡、介紹樂園打卡位予追求「顯眼包」的旅客、增設酒店樂園套票予家庭客等。
客源市場多元化 樂園同受東南亞旅客喜愛
Sam補充比較2018的同期數字，香港迪士尼在2023年曆年的非本地賓客入場人次的反彈，超越整體訪港旅客人數的回升幅度。 而內地以外的其他國際巿場 主要是由東南亞市場帶動，尤其是泰國、菲律賓、新加坡最為強勁。他們傾向一大家庭於自己地區的節慶假期、季節長假去樂園，其中更有不少人多次到訪。
樂園之前曾派出阿德爾親善大使小白展開亞洲巡迴之旅，前往泰國曼谷等地宣傳魔雪奇緣世界。一系列鋪天蓋地的宣傳成功吸引不少內地及海外旅客專程到訪香港迪士尼，Sam分享有不少旅客正正因為香港迪士尼獨有的活動及體驗，如︰魔雪奇緣世界、Duffy 與好友遊玩屋等，因而到訪香港，從而帶動香港旅遊業及經濟發展。