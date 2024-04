香港迪士尼樂園品牌成功的背後 以四大商品營運策略 成功引領「迪士尼主題穿搭」潮流 讓賓客將魔法帶回家

自恢復通關後,隨著入園人數上升,香港迪士尼商品銷售量亦有所增長。根據迪士尼數據統計,有四分之一遊客入園時喜歡「迪士尼主題穿搭」,即是戴著肩膀毛公仔或頭箍,或是以Duffy and Friends的顏色配搭服裝。反映了迪士尼商品的受歡迎程度很高,以及對迪士尼角色的熱愛,同時是一種只屬於迪士尼的體驗,可以更投入於迪士尼故事之中,並成為其中的一部分。只要在美國小鎮大街的百貨店內,就能找到最整全的迪士尼商品,包括頭箍、肩膀毛公仔等等。除了配戴角色飾物之外,亦有不少遊客會穿搭主題系列服飾。迪士尼樂園能夠聚集來自世界各地的粉絲,無論是與身邊的親朋好友,甚至是來自五湖四海的陌生人,可以直接拉近了人與人之間的關係。

Justin表示,從2023年財政年度可見,「Duffy and Friends」銷量額比2022年增長了接近300%。(林靄怡攝)

另一個最受歡迎的系列是「Duffy and Friends」。Justin指出,除了香港以外,內地朋友對「Duffy and Friends」的熱愛程度亦非常深。以最新的財政年度來說,2023財政年度比2022財政年度,增長了接近300%。特別是LinaBell毛公仔(細size)最受大眾喜愛,由推出至今共售出15.5萬個,創下香港迪士尼單一商品的銷售紀錄。這不僅僅是從數字中可見,望眼樂園內及本港街上,都能夠看到有人穿戴著Duffy and Friends系列商品,包括最新角色LinaBell的精品。