香港迪士尼樂園品牌成功的背後 以四大商品營運策略 成功引領「迪士尼主題穿搭」潮流 讓賓客將魔法帶回家

來到香港迪士尼樂園這個童話的國度，不妨記錄這段難忘的奇妙回憶，於城堡前留下倩影。 在這個美妙的童話世界拍照，當然要好好的打扮一番！不少人會選擇「迪士尼主題穿搭」，佩戴迪士尼角色的頭肩飾物，例如「肩膀毛公仔及頭箍」及配搭迪士尼角色同色系衣服。即使入園時沒有配戴飾物，在入園後的第一件事，就是到美國大街的商舖，盡情地購買一頓。妝扮不只是讓自己更好的融入迪士尼故事當中，同時能增進了家人和朋友之間的情感聯繫，以及沉浸式的玩樂體驗。 迪士尼這個地方不僅僅是奇妙國度，更是充滿創意幻想的地方。透過說故事（Storytelling）吸引了不同的受眾喜愛迪士尼角色、迪士尼故事，乃至於整個迪士尼樂園。而迪士尼的精品更融合迪士尼說故事的魔力，為世界各地無數家庭和粉絲的日常生活注入歡樂，甚至讓他們將迪士尼的魔法帶回家中。 一、 成 功 引領「迪士尼主題穿搭」潮流 自恢復通關後，隨著入園人數上升，香港迪士尼商品銷售量亦有所增長。根據迪士尼數據統計，有四分之一遊客入園時喜歡「迪士尼主題穿搭」，即是戴著肩膀毛公仔或頭箍，或是以Duffy and Friends的顏色配搭服裝。反映了迪士尼商品的受歡迎程度很高，以及對迪士尼角色的熱愛，同時是一種只屬於迪士尼的體驗，可以更投入於迪士尼故事之中，並成為其中的一部分。只要在美國小鎮大街的百貨店內，就能找到最整全的迪士尼商品，包括頭箍、肩膀毛公仔等等。除了配戴角色飾物之外，亦有不少遊客會穿搭主題系列服飾。迪士尼樂園能夠聚集來自世界各地的粉絲，無論是與身邊的親朋好友，甚至是來自五湖四海的陌生人，可以直接拉近了人與人之間的關係。

（左）香港迪士尼樂園度假區商品總監林齊娟Mary Lam、（右）香港迪士尼樂園度假區商品營運綜合策劃經理陳偉賢 Justin Chan（林靄怡攝）

除此之外，迪士尼樂園的面部及手部彩繪服務也同樣受歡迎，配搭迪士尼飾物，完美打造「迪士尼主題穿搭」，亦吸引了不少大人小孩體驗，成為真正的公主和女王！

與此同時，香港迪士尼樂園透過與其他頂尖品牌的創新合作，其中迪士尼與東京時裝品牌「FDMTL」精品聯名系列，更是在年輕人群中掀起了一股潮流。不只是吸引了一眾的迪士尼熱忠粉絲，亦吸引了許多潮牌喜好者。即使本來不是迪士尼的粉絲，也有機會因為聯乘、限定等特別設計，去選擇購買喜歡的品牌。從而吸引了更多人留意迪士尼精品，間接吸納更多新的迪士尼粉絲，其中包括內地及海外的迪士尼樂園遊客。

近期全新推出的「Chip 'n' Dale」與香港本地品牌的聯乘系列精品，包括奶茶杯、毛巾、白T-shirt、筆記簿及明信咭片等等，滿滿的香港傳統特色設計。作為香港迪士尼樂園獨家精品，此系列一推出，已經受到不少本地人和海外遊客歡迎。 二、將幻想世界內的一切事物真實化 迪士尼樂園最成功打造迪士尼品牌的一點，就是將童話故事內的人和物件製作成精品，猶如向它們施展了魔法，即使是一件小小的擺設，也賦予了生命般一樣。無論是你想到的，或是你想不到的，都有機會會出現於樂園內的商店內。而最受歡迎的迪士尼精品，當然是非「米奇與好友」莫屬。經典「米奇與好友」是最受歡迎系列之一，其中米妮頭箍是迪士尼樂園最受暢銷的頭箍。2023年香港正式恢復全面通關後，米奇與好友系列商品銷售量升幅最為明顯，2023年第四季度相比2023年的第一至三季度，銷售量增加了接近一倍。

Justin表示，從2023年財政年度可見，「Duffy and Friends」銷量額比2022年增長了接近300%。（林靄怡攝）

另一個最受歡迎的系列是「Duffy and Friends」。Justin指出，除了香港以外，內地朋友對「Duffy and Friends」的熱愛程度亦非常深。以最新的財政年度來說，2023財政年度比2022財政年度，增長了接近300%。特別是LinaBell毛公仔（細size）最受大眾喜愛，由推出至今共售出15.5萬個，創下香港迪士尼單一商品的銷售紀錄。這不僅僅是從數字中可見，望眼樂園內及本港街上，都能夠看到有人穿戴著Duffy and Friends系列商品，包括最新角色LinaBell的精品。

Duffy and Friends 系列精品非常受大眾喜愛。（相片香港迪士尼樂園提供）

至於近期最具話題性的新園區《魔雪奇緣》，更是園區一開幕其系列精品即熱銷。《魔雪奇緣》是迪士尼史上最成功及最受歡迎的品牌之一，全球首個及最大型《魔雪奇緣》主題園區於香港迪士尼樂園自去年11月開幕，其主題系列商品的受歡迎程度極高，其中「小白斜孭袋」更是一推出便旋即售罄（售出1萬3千個），雖然「小白斜孭袋」售罄，但「小白」的其他飾品例如毛公仔、鎖匙扣、服飾等，也是非常受遊客歡迎的。 與此同時，《魔雪奇緣》全新的編髮造型服務也很受一家大小歡迎，至於《魔雪奇緣》精品由開幕至今已售出1萬8千個頭飾及頸巾。由此可見，新園區《魔雪奇緣》能夠吸引更多的海外迪士尼粉絲來港，以及到香港迪士尼樂園共同感受奇妙又歡樂氛圍，絕對是遊客到香港的必到景點！ 此外，海外迪士尼粉絲更可以於離港前，把握最後機會購買香港迪士尼獨家精品。自從迪士尼機場商店重新開放後，仍然受到所有遊客的喜愛，大部分的商品都是熱銷款式，適合遊客離港前作最後的購物。例如臨要離開香港之前，遊客亦可以把握最後的機會，到香港機場的迪士尼商店購物，將獨一無二的迪士尼奇妙體驗帶回家。 三、節慶及期限活動提升粉絲娛樂體驗 除了常見的故事系列精品外，適時的新款才能夠不斷吸引遊客購物，包括於節慶期間推出限定活動及其精品。以去年萬聖節的「惡人大宅舞會」，聚集了迪士尼所有故事中的「惡人」角色，上演「惡人舞動迪士尼」歌舞劇，與觀眾來一場惡人派對，同期亦推出了萬聖節限定精品，為遊客增添了更豐富的玩樂體驗。 而去年及最近舉行的「StellaLou夢想起舞吧」表演，不僅是敍述StellaLou的故事，更是一場獨特藝術與跨文化的表演，樂園商店藉此特別推出芭蕾舞衣、髮箍、布袋等精品，更有機會獲得香港迪士尼限定徽章，大大提升了StellaLou精品的銷量。另外，「Duffy 與好友同萌遊」讓所有人不限年齡、國籍的遊客都可以投入不一樣的Duffy Fans-tasy體驗，更可以享用「Duffy與好友遊玩屋」主題美食，以及購買多款全新推出的春日Duffy and Friends系列精品。目的是讓每一位遊客都可以於迪士尼樂園內，找到自己喜愛的活動。 Justin亦表示，相信會陸續推出更多的節慶限定活動，以及其活動系列精品，更包括與品牌之間的聯乘系列精品，希望各位迪士尼粉絲、潮牌喜好者和遊客可以敬請期待！ 四、魔法愛心捐贈 將歡樂傳遞至社區 香港迪士尼樂園為了響應迪士尼公司「Disney Ultimate Toy Drive」活動，以及秉承關愛社區的傳統，舉行自樂園開幕至今最大規模的玩具捐贈項目，向多間慈善團體捐贈玩具和舉辦迪士尼義工活動，將窩心暖意傳給有需要的人士。包括向25間非牟利機構，捐贈超過6萬件玩具，總值港幣1,300萬元。受惠機構包括香港兒童醫院、香港小童群益會、以及香港基督教女青年會等。