香港迪士尼樂園明年3月復辦10K WEEKEND跑步日 多項慶百周年主題特色

運動盛事一個個復辦，香港迪士尼樂園也宣布明年3月18及19日，復辦「香港迪士尼樂園10K WEEKEND」，適逢慶祝華特迪士尼公司邁向100 周年，參加者除可跑遍七大主題園區，亦可首度穿過奇妙夢想城堡拱門。活動選手包亦以迪士尼「奇妙一百年」為主題，當中包括與SKECHERS攜手設計主題T裇、號碼布、布扣及主題口罩等，賽事本月28日起接受網上報名。

香港迪士尼樂園跑步盛事相隔3年回歸，設「Marvel超級英雄10公里跑」組別，蜘蛛俠、蟻俠與黃蜂女等超級英雄會加入打氣，「彼思好友5公里跑」則有胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女打氣，「Duffy與好友3公里跑」有新到港朋友LinaBell登場，米奇與好友則會參與合家歡的「米奇與好友兒童跑」為小小跑手打氣。

賽事由本月28日至明年1月6日接受報名，可經官網網站活動專頁參加。樂園會把部分收益捐予香港傷殘青年協會，以推動多元及共融文化，亦鼓勵殘疾人士一同參與。