香港迪士尼華特銅像 「創夢家」正式揭幕 置於灰姑娘旋轉木馬前 (林俊源攝)

香港迪士尼有新打卡點！香港迪士尼獨一無二的華特‧迪士尼與米奇老鼠銅像 「創夢家」及旁邊兩塊牌匾正式揭幕，並於灰姑娘旋轉木馬前與公眾見面。銅像上有不少由團隊精心製作的細節，就連小至每條皺紋都一絲不苟。迪士尼粉絲們現可以坐在華特和米奇老鼠身旁一邊打卡，一邊欣賞華特迪士尼公司過去100年的成就，及未來還會為賓客締造更多奇妙的體驗。

世界各地迪士尼樂園都矗立了不同造型的華特‧迪士尼與米奇老鼠銅像，講述華特創造迪士尼的各個階段，而香港迪士尼獨有的「創夢家」銅像靈感來自華特萌生興建迪士尼樂園嘅一刻。當年華特在長凳上看着女兒們在旋轉木馬快樂的樣子，激發興建一個地方讓父母和小孩同樂的夢想，而迪士尼樂園的構想亦由此而生。 銅像兩側置兩個書型牌匾 為配合這個故事，銅像放置在灰姑娘旋轉木馬前，華特會面向代表著迪士尼「原點」的旋轉木馬，而他微微轉向和手指向身後，代表「未來」的奇妙夢想城堡，仿佛向米奇訴說他們一起創造了很多經典的奇妙時刻 ，而未來還會為賓客締造更多奇妙的體驗。銅像兩側亦放有兩個書型牌匾，其中左邊的牌匾是一本打開的繪本，象徵著迪士尼迄今為止的傳奇故事，而右邊合上的繪本象徵著將來未知的計劃，充滿無限可能，正等待被發掘。

莫偉庭 ︰ 華特精神和能力深遠影響迪士尼每名員工 出席揭幕儀式的香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭指，華特的創新精神和突破固有界限的能力對迪士尼的每一位人員都有著深遠的影響，都激勵團隊努力構想新方法，為賓客帶來驚喜和歡樂，讓他們每一次的旅程都更深刻難忘。 華特迪士尼檔案館經理 Edward Ovalle亦分享華特的早年生活和創作靈感，並指華特是一個以家庭為重的人，當他看著女兒不停騎旋轉木馬的時候，激發他建造迪士尼樂園的夢想。而華特迪士尼幻想工程創意發展環球執行管理高級副總裁魯雅麗表示，「華特的幻想工程從未休止，而迪士尼亦永不停步」；團隊不但會貫徹迪士尼的說故事技巧，還透過科技、場景建造、興建遊樂設施及娛樂體驗，將比以往更加宏大的夢想實現。