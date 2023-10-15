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2023-10-15 19:53:23

香港迪士尼華特銅像 「創夢家」正式揭幕 置於灰姑娘旋轉木馬前

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香港迪士尼華特銅像 「創夢家」正式揭幕 置於灰姑娘旋轉木馬前 (林俊源攝)

香港迪士尼華特銅像 「創夢家」正式揭幕 置於灰姑娘旋轉木馬前 (林俊源攝)

香港迪士尼有新打卡點香港迪士尼獨一無二的華特‧迪士尼與米奇老鼠銅像創夢家及旁邊兩塊牌匾正式揭幕並於灰姑娘旋轉木馬前與公眾見面銅像上有不少由團隊精心製作的細節就連小至每條皺紋都一絲不苟迪士尼粉絲們現可以坐在華特和米奇老鼠身旁一邊打卡一邊欣賞華特迪士尼公司過去100年的成就及未來還會為賓客締造更多奇妙的體驗

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世界各地迪士尼樂園都矗立了不同造型的華特‧迪士尼與米奇老鼠銅像講述華特創造迪士尼的各個階段而香港迪士尼獨有的創夢家銅像靈感來自華特萌生興建迪士尼樂園嘅一刻當年華特在長凳上看着女兒們在旋轉木馬快樂的樣子激發興建一個地方讓父母和小孩同樂的夢想而迪士尼樂園的構想亦由此而生

銅像兩側置兩個書型牌匾

為配合這個故事銅像放置在灰姑娘旋轉木馬前華特會面向代表著迪士尼原點的旋轉木馬而他微微轉向和手指向身後代表未來的奇妙夢想城堡仿佛向米奇訴說他們一起創造了很多經典的奇妙時刻而未來還會為賓客締造更多奇妙的體驗銅像兩側亦放有兩個書型牌匾其中左邊的牌匾是一本打開的繪本象徵著迪士尼迄今為止的傳奇故事而右邊合上的繪本象徵著將來未知的計劃充滿無限可能正等待被發掘

右邊合上的繪本象徵著將來未知的計劃，充滿無限可能，正等待被發掘。(林俊源攝) 左邊的牌匾是一本打開的繪本，象徵著迪士尼迄今為止的傳奇故事。(林俊源攝) 香港迪士尼華特銅像 「創夢家」正式揭幕 置於灰姑娘旋轉木馬前 (林俊源攝) 華特微微轉向和手指向身後，代表「未來」的奇妙夢想城堡。(林俊源攝) 銅像放置在灰姑娘旋轉木馬前。(林俊源攝)

莫偉庭華特精神和能力深遠影響迪士尼每名員工

出席揭幕儀式的香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭指華特的創新精神和突破固有界限的能力對迪士尼的每一位人員都有著深遠的影響都激勵團隊努力構想新方法為賓客帶來驚喜和歡樂讓他們每一次的旅程都更深刻難忘

華特迪士尼檔案館經理 Edward Ovalle亦分享華特的早年生活和創作靈感，並指華特是一個以家庭為重的人，當他看著女兒不停騎旋轉木馬的時候，激發他建造迪士尼樂園的夢想。華特迪士尼幻想工程創意發展環球執行管理高級副總裁魯雅麗表示，「華特的幻想工程從未休止，而迪士尼亦永不停步」；團隊不但會貫徹迪士尼的說故事技巧，還透過科技、場景建造、興建遊樂設施及娛樂體驗，將比以往更加宏大的夢想實現。

香港迪士尼華特銅像 「創夢家」正式揭幕 置於灰姑娘旋轉木馬前 (林俊源攝) 香港迪士尼華特銅像 「創夢家」正式揭幕 置於灰姑娘旋轉木馬前 (林俊源攝)

獨有的創夢家主題商品獨有的創夢家主題商品供選購

適逢華特迪士尼公司創立100周年香港迪士尼樂園開幕18周年及慶祝銅像正式開放迪士尼亦推出獨有的創夢家主題商品包括創夢家小雕像水樽等供賓客選購另外正面刻有華特‧迪士尼和米奇老鼠這對傳奇組合章背面則以閃爍著彩虹光芒的奇妙夢想城堡為背景的華特迪士尼與米奇老鼠紀念金章亦將於 11 月初推出迪士尼粉絲們不容錯過至於為食的朋友亦可到迪士尼樂園酒店的華特餐廳與大廳選購以華特迪士尼為靈感的全新餐牌華特迪士尼最愛餐點」，享用華特最愛的美味佳餚

華特構思作品時會食用的「米奇芝士通粉」。(香港迪士尼提供) 華特孫子克里斯非常愛吃、並以命名的「克里斯凍批」。(香港迪士尼提供) 大溪地陽台賓治 & 蘇格蘭霞霧。(香港迪士尼提供) 華特非常喜歡用作會客必備的「辣豆醬配餅乾」。(香港迪士尼提供)
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