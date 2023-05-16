香港迪士尼蝕21億 連續8年見紅 新《魔雪》園區吸客 逐步回復7天開園 酒店翻新重開 增聘千人

全球經濟正從疫情後復甦，香港迪士尼上個財政年度錄得21億元淨虧損，雖然連續8年「見紅」，但已較上年度淨虧損24億元有改善。樂園指，去年度因防疫限制只能營運約半年時間，但在本地市場支持下，總入場人次升至340萬人。下月開始，香港迪士尼樂園將由現時每周開放5日，逐步按需要增至6至7日，而現正翻新的迪士尼好萊塢酒店也將在7月重開。此外，全球首個和最大型的《魔雪奇緣》主題園區擬於11月開幕，整個度假區目標要聘請多1,000人。
去年第五波疫情本港實施嚴格防疫限制，香港迪士尼樂園在截至去年10月1日的2022財政年度，因須強制停業或及採取每周開5日的營運模式，營運日子大約只有約6個月。當時本港仍維持旅遊限制和入境檢疫要求，樂園在主要依賴本地客源的情況下，總入場人次仍按年增加22%至340萬，而本地訪客和年票「奇妙處處通」會員亦連續兩年創新高。
香港迪士尼上年度全年業務收入增至22億元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)有11%的改善，至負8.61億元，淨虧損亦較上一個財政年度收窄12%至21億元。翻查過往業績，樂園已連續8年出現赤字，但上年度已屬3年疫情內表現最佳的一年。另外，香港迪士尼上個財政年度除獲母公司華特迪士尼推延收取專利權費，其提供的周轉信貸亦從去年11月起，由21億元增加至27億元。
下月中起每周開6日
現時香港迪士尼樂園每周只開5日，逢周二、四停開。樂園昨宣布，為配合顧客需求和市場狀況，下月中開始將陸續增加至一周開6日，7月中再擴展至7日，但強調回應需求的同時，亦要審慎考慮成本。根據樂園網站，關閉的日子由6月20日起會減至每周一日，至7月14日起回復每日開放。疫情下客人需要先在網上預約進園遊覽，樂園指暫時會維持預約制度，又稱樂園可因應預約情況，預備好相應的人手服務客人。
香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭昨被問到會否加價時，表示暫沒有調整計劃，又沒有正面回應樂園何時能轉虧為盈，僅稱市場仍處於復甦階段，希望航空公司運載力可再提升。現時香港政府為香港迪士尼的最大股東，他透露暫無計劃向股東尋求進一步注資。他又說，對剛過去復活節和勞動節假期的入場人次感鼓舞，當中復活節時東南亞市場已經復甦，以菲律賓、新加坡和泰國旅客為主，五一長假期亦可見內地市場逐步恢復。
「魔雪奇緣世界」11月登場
展望未來，莫偉庭期望今個財政年度的訪客比例，可由本地、內地和海外客人平均各佔三分之一，又稱現正關閉翻新的迪士尼好萊塢酒店將於7月14日重開，加上迪士尼與米奇老鼠銅像─「創夢家」10月開幕、迪士尼動畫電影《魔雪奇緣》的主題園區「魔雪奇緣世界」11月登場，他有信心樂園業績會持續向好。包括對暑假入場人次感到十分樂觀(very optimistic)。
度假區酒店方面，樂園指上年度整體入住率上升3個百分點至24%，年度酒店使用率則為78%。樂園又指，在度假區積極提升客人體驗及改良產品的努力下，人均消費及每房賓客消費分別錄得11%及7%的增長。為應付新設施落成和回應市場需求，繼今年2月聘請300人後，莫偉庭透露樂園未來計劃再招聘1,000名演藝人員。