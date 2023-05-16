香港迪士尼蝕21億 連續8年見紅 新《魔雪》園區吸客 逐步回復7天開園 酒店翻新重開 增聘千人

全球經濟正從疫情後復甦，香港迪士尼上個財政年度錄得21億元淨虧損，雖然連續8年「見紅」，但已較上年度淨虧損24億元有改善。樂園指，去年度因防疫限制只能營運約半年時間，但在本地市場支持下，總入場人次升至340萬人。下月開始，香港迪士尼樂園將由現時每周開放5日，逐步按需要增至6至7日，而現正翻新的迪士尼好萊塢酒店也將在7月重開。此外，全球首個和最大型的《魔雪奇緣》主題園區擬於11月開幕，整個度假區目標要聘請多1,000人。

去年第五波疫情本港實施嚴格防疫限制，香港迪士尼樂園在截至去年10月1日的2022財政年度，因須強制停業或及採取每周開5日的營運模式，營運日子大約只有約6個月。當時本港仍維持旅遊限制和入境檢疫要求，樂園在主要依賴本地客源的情況下，總入場人次仍按年增加22%至340萬，而本地訪客和年票「奇妙處處通」會員亦連續兩年創新高。

香港迪士尼上年度全年業務收入增至22億元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)有11%的改善，至負8.61億元，淨虧損亦較上一個財政年度收窄12%至21億元。翻查過往業績，樂園已連續8年出現赤字，但上年度已屬3年疫情內表現最佳的一年。另外，香港迪士尼上個財政年度除獲母公司華特迪士尼推延收取專利權費，其提供的周轉信貸亦從去年11月起，由21億元增加至27億元。