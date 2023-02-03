香港迪士尼辦創夢家開放日 參觀者︰應徵方便 有助軟銷形象

因疫情而闊別三年的訪港旅客，隨通關將再臨香港；香港迪士尼樂園為重臨旅客及今年將有一系列新活動或設施準備，正招聘逾600人，並於昨(2日)首次在樂園內舉辦大型職業博覽及招聘會「迪士尼創夢家開放日」，讓大眾參觀園方不同部門難得一見的幕後工作、與現職員工交流，增加參觀人士對迪士尼的認識，開放日現場設有前線職位的現場招聘及面試，全日約3,000人入場參觀。有參與活動的市民表示，今次活動方便應徵者，亦有助迪士尼軟銷形象。
開放日提供超過600個全職及兼職職位，主要招聘前線演藝人員的職位，包括樂園營運、酒店營運、餐飲、保安、商品部等職位。到園應徵兼職廚房助理的劉先生表示，自己有廚房工作的經驗，因友人的推薦和職位的福利吸引，加上「想試下喺大公司工作嘅體驗」、豐富個人履歷而前來應徵。他認為，園區職位福利優厚，如提供交通津貼，令居住天水圍的他毋須煩惱車費重擔、員工獲免費Disney+服務亦非常吸引。劉先生又提到，開放日人流較多，但園內安排妥當，職員友善指示下，很快已找到面試場地。
入場者︰體驗運作大開眼界
今次開放日亦有不同部門的實地介紹，有設施服務部、商品部等前線部門，亦有後勤團隊的工作介紹，如娛樂事務及服裝部轄下的「訓練及健康治療團隊」就帶領參觀者體驗樂園不同類型表演者的熱身工作。到來參觀的林小姐認為，開放日具軟性宣傳效果，坦言無意應徵任何職位，但首次參觀樂園內各部門運作令她大開眼界；在眾多部門中她尤其喜歡娛樂事務及服裝部，「我見識到啲服裝裁縫」。她認為主題公園內參觀體驗新奇，非常享受與園內職員交流。
有意申請迪士尼工作但未能參與昨日(2日)開放日的市民，亦可於2月6至9日(下周一至四)上午9:30至下午4:30時段，到香港迪士尼的招聘中心參與即場面試。香港迪士尼樂園度假區招聘、薪酬及福利總監鄭家濂表示，樂園3年疫情並無裁員，目前園區人手足夠，但預期入場旅客人數將會愈來愈多，加上有新項目及新設施落成，故需額外崗位為賓客提供服務。他又指通關後如旅遊業表現理想，不排除今年內再度招聘。