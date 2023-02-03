香港迪士尼辦創夢家開放日 參觀者︰應徵方便 有助軟銷形象

因疫情而闊別三年的訪港旅客，隨通關將再臨香港；香港迪士尼樂園為重臨旅客及今年將有一系列新活動或設施準備，正招聘逾600人，並於昨(2日)首次在樂園內舉辦大型職業博覽及招聘會「迪士尼創夢家開放日」，讓大眾參觀園方不同部門難得一見的幕後工作、與現職員工交流，增加參觀人士對迪士尼的認識，開放日現場設有前線職位的現場招聘及面試，全日約3,000人入場參觀。有參與活動的市民表示，今次活動方便應徵者，亦有助迪士尼軟銷形象。

開放日提供超過600個全職及兼職職位，主要招聘前線演藝人員的職位，包括樂園營運、酒店營運、餐飲、保安、商品部等職位。到園應徵兼職廚房助理的劉先生表示，自己有廚房工作的經驗，因友人的推薦和職位的福利吸引，加上「想試下喺大公司工作嘅體驗」、豐富個人履歷而前來應徵。他認為，園區職位福利優厚，如提供交通津貼，令居住天水圍的他毋須煩惱車費重擔、員工獲免費Disney+服務亦非常吸引。劉先生又提到，開放日人流較多，但園內安排妥當，職員友善指示下，很快已找到面試場地。