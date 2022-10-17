香港迪士尼領航藝術通達娛樂總監：任何時候都是推動共融時機

為推動聾人一同享受藝術表演，香港迪士尼樂園除最近與展能藝術會合作，在音樂劇中加入手語和形體詮釋，去年邀請在英國有推動藝術通達經驗的祈力德(Alex Clifton)出任樂園度假區娛樂事務及服裝執行總監，制定更多多元共融項目和策略。他說香港迪士尼領先全球推動多元共融，相信其他樂園會跟隨，目標把香港迪士尼定位成藝術通達中心，並認為任何時候也是推動共融的時機。

祈力德是英國一所表演藝術中心的其中一位創辦人和藝術總監，該中心設計理念同樣希望成為歡迎任何人士的地方。他指，迪士尼去年加入多元共融成為第5項著重的品質標準，而香港迪士尼作為本港娛樂事業的領導者，又擁有來自34個國家和地區的多元演藝人員，認為有責任持續推動多元共融，包括最近在萬聖節限定節目「惡人舞動迪士尼」表演中加入手語和形體傳譯元素，使藝術通達聾人。他續指，香港迪士尼的新嘗試百分百會成為全球其他迪士尼樂園的學習對象，以實現多元共融的品質標準。