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2022-10-17 04:30:58
日報

香港迪士尼領航藝術通達娛樂總監：任何時候都是推動共融時機

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香港迪士尼領航藝術通達娛樂總監：任何時候都是推動共融時機

祈力德指，推動共融是無止境的旅途。(徐炯晞攝)

為推動聾人一同享受藝術表演，香港迪士尼樂園除最近與展能藝術會合作，在音樂劇中加入手語和形體詮釋，去年邀請在英國有推動藝術通達經驗的祈力德(Alex Clifton)出任樂園度假區娛樂事務及服裝執行總監，制定更多多元共融項目和策略。他說香港迪士尼領先全球推動多元共融，相信其他樂園會跟隨，目標把香港迪士尼定位成藝術通達中心，並認為任何時候也是推動共融的時機。

祈力德是英國一所表演藝術中心的其中一位創辦人和藝術總監，該中心設計理念同樣希望成為歡迎任何人士的地方。他指，迪士尼去年加入多元共融成為第5項著重的品質標準，而香港迪士尼作為本港娛樂事業的領導者，又擁有來自34個國家和地區的多元演藝人員，認為有責任持續推動多元共融，包括最近在萬聖節限定節目「惡人舞動迪士尼」表演中加入手語和形體傳譯元素，使藝術通達聾人。他續指，香港迪士尼的新嘗試百分百會成為全球其他迪士尼樂園的學習對象，以實現多元共融的品質標準。

香港迪士尼領航藝術通達娛樂總監：任何時候都是推動共融時機

香港迪士尼率先嘗試在表演中加入共融元素。(資料圖片)

在疫情困擾旅遊業的期間，祈力德指，迪士尼工作是帶來歡樂、啟發、正能量等，不論今天、10或15年前，生命中總會面對複雜的挑戰和困難，建立承諾歡迎任何人的樂園是迪士尼的責任，會盡用樂園的故事、工具達到目標。

「魔法書房」每月兩場手語場

除「惡人舞動迪士尼」表演，下月5日起，「迪士尼魔法書房」也將展開一年先導計劃，請來專業手語翻譯員，在劇場舞台旁邊提供劇場視形傳譯服務，每個月兩場(包括一場平日及一場周末場次)，以提升不同能力人士的觀賞體驗，與過去須預約的單對單傳譯服務不一樣，且傳譯員也會有歌舞動作成為表演一部分。

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