香港迪士尼首辦服務周年答謝慶典 表揚服務10年或以上員工 逾2,000獲獎者受邀出席 同度專屬非凡時刻

要懂得快樂，才能感染身邊人得到同樣快樂。自2005年開幕至今，香港迪士尼一直是本港旅遊及家庭娛樂行業最大僱主之一，本著「以演藝人員為先（Cast First）」及「快樂的我，快樂的賓客（Happy Me, Happy Guest）」的人才管理方針，香港迪士尼重視每一位演藝人員的身心發展，並積極創造一個家庭友善和多元共融的工作場所。適逢今年香港迪士尼即將踏入19周年，昨日（3月20日）首度於園區舉辦「服務周年答謝慶典」，以表揚為香港迪士尼服務10年或以上的員工，逾2,000獲獎者受邀出席。而香港迪士尼亦隨即宣布，「服務周年答謝慶典」將會成為新的年度傳統，每年均會以不同形式、為符合資格的員工慶祝。 感激員工攜手成就「第二個家」各項里程碑 為隆重其事，香港迪士尼特別安排連串員工專屬體驗活動，包括紅地毯進場、並在《魔雪奇緣》舉行無人機燈光匯演，以及在奇妙夢想城堡舉行典禮、無人機及煙火匯演等。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭Michael Moriarty（陳奕釗攝）

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭於典禮上致辭時指，首屆「服務周年答謝慶典」有逾2,000名員工受邀出席，服務年期均為10年或以上，佔現時香港迪士尼樂園團隊約3分之一，其中有近40名員工更早於2005年香港迪士尼樂園開幕前已加入，服務年期超過20年。由此說明香港迪士尼樂園對員工來說不僅僅是一個工作場所，亦是第二個家。

迪士尼樂園國際總裁及董事總經理艾書琳Jill Estorino

迪士尼樂園國際總裁及董事總經理艾書琳亦特意前來出席慶典，她表示從最初落成、第一次擴建，到《魔雪奇緣》園區盛大開幕，19年間感激大家香港迪士尼所作出的貢獻，形容在場的員工都是「Magic Makers」，以承諾、熱情和奉獻精神，成就香港迪士尼樂園每一個里程碑。

陳慧娟：早於《魔雪奇緣》園區開幕前已有構想 將納入公司年度傳統活動 香港迪士尼樂園度假區人力資源副總裁陳慧娟同日接受傳媒訪問時透露，人力資源團隊早於《魔雪奇緣》園區開幕前已有舉辦「服務周年答謝慶典」的構想，惟去年忙於籌備新園區開幕，以及面對樂園人手緊張的情況，故今年才最終落實舉行首屆演藝人員慶祝活動。陳表示，今後「服務周年答謝慶典」將會與全球其他迪士尼樂園一樣，成為香港迪士尼的年度傳統。 陳笑言，雖然自己只在香港迪士尼工作6年時間，未能成為慶典其中一位獲獎者，但見到每一位演藝人員的笑容，以及他們的由衷表達的謝意，令她亦感到非常快樂。「這正正是為甚麼我們採用『以演藝人員為先（Cast First）』及『快樂的我，快樂的賓客（Happy Me, Happy Guest）』的管理策略，讓演藝人員都覺得工作開心，締造歡樂的工作環境，才能為來自世界各地的賓客帶來奇妙和獨特的體驗。因此，我們在優化演藝人員福利方面的工作從未停步，他們除了可以免費遊玩香港及全球多個迪士尼樂園、優先體驗新的遊樂設施及娛樂項目外，我們亦為演藝人員提供免費享用Disney+服務及為所有演藝人員擴展育兒假和親子假等福利，目的就是希望他們知道，迪士尼十分珍惜員工，並相信一切始於員工的非凡體驗。」

一家三口不同部門各施「魔法」 賓客笑容成工作快樂泉源 香港迪士尼一直歡迎不同種族及背景的人士加入團隊，當中不乏兩代同堂，甚至因在樂園工作，邂逅終身伴侶的例子。現職香港迪士尼樂園度假區樂園營運部樂園服務組長的Eleanor，自2005年樂園開幕便加入香港迪士尼，她笑指當年是正在讀書的女兒Cindy，留意到香港迪士尼正進行招募，於是便替她這位米奇「忠粉」申請，幸運地順利獲聘並工作至今。而Cindy在完成學業後，亦跟隨媽媽的步伐，於2011年9月正式加入香港迪士尼酒店營運部。無獨有偶，曾於2間酒店的酒店營運部工作的阿麟，亦在不久後的2012年入職與Cindy相同的部門，兩人更譜出戀歌，最後成就這個一家三口的奇妙故事。

三人加入香港迪士尼分別超過10年及15年時間，雖然三人各自在不同部門工作，但每日仍然堅持為賓客們各施「魔法」。阿麟指：「舉例，有次我進入一間房間準備進行恆常的清理工作，發現房間內的椅子全被移至床邊，原來是父母擔心小朋友晚上睡覺時會掉下來，於是我便為他們裝上酒店提供的防護欄。想不到這個我認為是『舉手之勞』的事，卻令到這對父母非常感動，連番表示終於不用再擔心小朋友安全，可以一夜好眠。」 Eleanor亦表示，自己一個簡單的招呼及笑容，其實已經能夠為賓客們帶來無限快樂：「曾經有一位女士主動上前與我打招呼，她說自己當年曾在樂園內走失，是我牽著她的手，走在園區內尋找媽媽。時至今日她長大成人再次入園，她仍能見到我的蹤影，她感到非常開心。我今年經已65歲，但我從未想過退休，而香港迪士尼亦不設強制退休年齡，我只希望身體健康，能夠一直在香港迪士尼工作下去，只因賓客的笑容，便是我工作的快樂泉源。」 啟發持續進步 榮幸見證香港迪士尼樂園第一億位賓客誕生 現職香港迪士尼樂園度假區科技及數碼部高級系統分析員的Seth，18歲那年加入香港迪士尼兼職，於樂園營運部的工作深深影響到他決定大學修讀旅遊，而在大學期間他亦繼續工作與學業兼顧，大學畢業後便順利轉到賓客服務擔任全職崗位。過去10年間，Seth先後在香港迪士尼挑戰不同工作崗位，目前在科技及數碼部工作，主要負責管理及完善後勤系統，包括樂園票務系統，以支援樂園營運部工作。Seth坦言自己從來無讀過相關科目，但公司一直鼓勵及支持員工橫行發展，亦會投放資源資助他們報讀進修相關課程：「這些機會無疑對我的職場規劃有很大的幫助，讓我能夠走出舒適圈，發掘自己另一方面的潛能，同時提醒我不要原地踏步，需要與時並進。」